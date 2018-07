El salario medio en Extremadura cae por segundo año y vuelve a ser el más bajo del país

Hay que seguir denunciando la situación. Intentar parar esta tendencia en el mercado de trabajo. «Así no se recupera la economía». El sector que está generando empleo ahora mismo es justo el que ha provocado que, una vez más, bajen los sueldos. Una evidencia más de que la recuperación no es tal. «Claro que se están generando nuevos puestos, sobre todo en hostelería, tiendas... en los servicios en general. Pero precisamente es ahí donde está más presente la precariedad. Contratos de días, de escasas horas... No podemos dejar de insistir en que este modelo solo crea trabajadores pobres», reitera Teodoro Casares, secretario de Formación y Empleo de UGT Extremadura.

Casares pone el foco de nuevo en las grietas del mercado laboral tras el último informe del INE (Instituto Nacional de Estadística), que refleja que el salario medio de los extremeños ha bajado por segundo año consecutivo siendo esta última caída más acuciada. El sueldo bruto anual se situó en 18.445 euros en 2017, lo que significa un 1,4% menos con respecto a 2016 (cuando estaba en 18.711 euros). El descenso anterior fue solo del 0,3% (en 2015 el salario era de 18.781 euros).

¿Por qué los extremeños cada vez cobran, de media, menos? Principalmente por el sector servicios, donde las nóminas son más bajas y donde se ha experimentado la mayor caída.

En la construcción el resultado también ha sido negativo con respecto a 2016, sin embargo, en la industria sí han subido los sueldos. «Es el sector que más estabilidad ofrece con las condiciones laborales, son empleos con perspectiva de futuro que permiten que la gente se quede, se asiente... Por eso insistimos tanto en que Extremadura necesita tejido industrial», subraya Casares.

Si comparamos las cifras actuales con 2011, la pérdida de salario bruto ha sido de más de 1.000 euros al año, prácticamente casi una nómina.

LA COMPARATIVA NACIONAL / ¿Qué ha ocurrido en las demás comunidades autónomas? Murcia y Extremadura han sido, por ese orden, las regiones donde más han descendido los sueldos en el último año. También han bajado en Castilla y León, Andalucía, Madrid y Cataluña. Por el contrario, han subido en las otras once comunidades, destacando sobre todo Navarra y Baleares, con un 4,1% y un 2,6% respectivamente.

De este modo, un año más, Extremadura sigue siendo la comunidad donde las nóminas son más escasas. La diferencia con el País Vasco (el otro extremo) es de más de 8.000 euros brutos al año.

LA REFORMA LABORAL / Cuando se analiza la realidad del empleo en la región, los sindicatos siempre apuntan a la reforma laboral como principal causante de la precariedad. De hecho, confiaban en que una de las prioridades del nuevo gobierno de Pedro Sánchez fuera derogarla. Pero de momento no hay noticias al respecto.

Extremadura sigue luchando contra un mercado hostil donde los contratos temporales son la nota dominante.

La Junta ha anunciado esta semana que va a subir el salario a los funcionarios un 1,5% (que no deja de ser lo que corresponde según lo acordado a nivel nacional), pero en el sector privado (donde cada vez crecen más los autónomos, los llamados emprendedores) la realidad es mucho más compleja.