Vara reclama "homogeneizar" el PIB con la "realidad de partida" que tiene Extremadura

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, planteó ayer a la ministra de Política Territorial y Función Pública. Meritxell Batet, "homogeneizar el PIB con la realidad de partida" que tiene Extremadura respecto al resto del país a la hora de negociar aspectos como la financiación autonómica. "El PIB está muy bien, pero hay que poner al lado otros parámetros que influyen en ese PIB", ha señalado tras recibir la Memoria Socioeconómica 2017 elaborada por el Consejo Económico y Social de Extremadura, de la mano de su presidenta, Mercedes Vaquera.

El jefe del Ejecutivo regional ha insistido en que "no debemos ser autocomplacientes", con la situación extremeña, como refleja ese documento, pero ha puesto en valor aspectos como que "en los últimos cinco años el paro en Extremadura ha bajado en 50.000 personas, eso es un 30 por ciento", pero "por qué no se nota esa importante bajada", se ha preguntado; "no se nota por la precariedad, por la baja calidad del empleo y los salarios", ha recalcado. Por eso, "hay que homogeneizar el PIB con la realidad de partida", insistió.

A este respecto, ha manifestado que le "choca" el dato de que la tasa de pobreza en la región se situó el pasado año en un 44% (la más elevada del país con diferencia), pero lo achaca a que "gran parte de los pensionistas, con las pensiones más bajas, están metidos ahí".

Seguridad jurídica para los inversores

Para ayudar a salir de esa situación, ha comentado, "hay que tener suelo industrial preparado, y crear marcos jurídicos que den seguridad jurídica a todos aquellos inversores que quieren venir a Extremadura". En este sentido, ha subrayado que "nunca en la historia de esta región ha habido tantos proyectos interesados en invertir aquí como los hay ahora". "Ya no preguntan cuánto me vas a dar, sino cuánto vas a tardar" en facilitar la llegada de esas inversiones, ha argumentado.

Por ello, vislumbra que "el crecimiento sólido y sostenido va a continuar en Extremadura" durante los próximos años. Lo peor, ha concluido, "es que la gente se está yendo y la situación no es fácil".