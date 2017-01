Hallados 67 lingotes de oro en la casa de Prince

67 lingotes de oro. Ni acciones, ni bonos ni otros valores. El cantante Prince prefería el dinero en efectivo, tangible, que guardaba en su mansión. Según informa la revista ‘People’, el Tribunal del Condado de Carver ha encontrado estas barras de oro, valoradas en unos 800.000 euros, al realizar el inventario de la casa del genio de Minneapolis, fallecido el 21 de abril del 2016 a los 57 años.



La cartera de bienes del autor de ‘Purple Rain’, que no elaboró un testamento, incluye 12 propiedades, todas en el Estado de Minnesota, por un valor de 25 millones de euros. Prince tenía además unos 104.000 euros repartidos entre cuatro cuentas bancarias y 5,7 millones de euros en sus distintas empresas ( Paisley Park Enterprises Inc., NPG Records Inc., NPG Music Publighing y LotusFlow3r).

Quedan por valorar los álbumes inéditos, sus obras de arte, instrumentos musicales, autóviles y joyas, entre otras pertenencias.