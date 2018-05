Kristen Stewart se descalza como protesta en el Festival de Cine de Cannes

La actriz Kristen Stewart entró descalza al estreno de la película ‘BlacKkKlansman’ en el Festival de Cine de Cannes como protesta a la norma que obligaba a las mujeres a llevar tacones. La joven protagonista femenina de la saga ‘Crepúsculo’ llevaba los tacones, sí, pero en la mano.

Stewart, de 28 años, llevaba un vestido Chanel Haute Couture y unos zapatos Louboutin, que se quitó en la alfombra roja del festival para subir unos escalones que conducían a la proyección de la película de Spike Lee.

Red carpet at #Cannes or not, sometimes the heels have just gotta go. 😬 #KristenStewart pic.twitter.com/XwGTnCy5Ct