Muere el diseñador Hubert de Givenchy

El diseñador francés Hubert de Givenchy falleció el pasado sábado a los 91 años, según ha informado este lunes la agencia AFP. Fue el hombre que visitó a estrellas como Audrey Hepburn en títulos icónicos como 'Desayuno con diamantes' y 'Dos en la carretera' y el creador de algunos de los diseños de Jackie Kennedy, Grace Kelly. Elizabeth Taylor y la duquesa de Windsor, entre otras muchas famosas. Fundó en 1952 la maison Givenchy, una de las firmas más elegantes del mundo.

Givenchy era unos de los pocos maestros de la moda con mayúsculas que quedan vivos. Visitó España hace cuatro años para presentar la exposición que le dedicó el Museo Thyssen de Madrid, que recorría las cuatro décadas de su creación. Y es que aunque en el 1988 vendió su firma siguió dirigiéndola hasta su retirada en el 1996.



En aquella visita a Madrid aseguró sin tapujos: "No quiero ser duro porque yo ya no estoy directamente implicado en este mundo, pero yo diría que ya no hay elegancia. Incluso entre las clientas que me dieron su confianza cuando las veo hoy".

Con ayuda de Balenciaga

Contrariamente a lo que su familia quería, Givenchy no se convirtió en un abogado, y cursó estudios en la Escuela de Bellas Artes de París. Empezó en el mundo de la moda trabajando para Lucien Lelong, Piguet, Jacques"Fath y Elsa Schiaparelli hasta que abrió su propia firma, la casa de modas Givenchy, con el apoyo del modisto español Cristóbal Balenciaga.

La admiración de Givenchy por la figura de Cristóbal Balenciaga impulsó el proyecto de construcción de un museo dedicado a la obra del modisto vasco, el Museo Balenciaga, en Guetaria y la constitución de la fundación correspondiente, de la que era presidente fundador. Su compromiso con el museo le llevó a donar su colección particular de 'balenciagas'$nbsp;a la entidad.

El 31 de octubre de 2011 fue galardonado con la Orden de las Artes y las Letras y anteriormente, el 1 de julio de 2002, fue distinguido con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.