Tony Aguilar sustituirá a Íñigo en Eurovisión

El locutor, disyóquei y presentador Tony Aguilar tomará el relevo de José María Íñigo como comentarista del Festival de Eurovisión, que se celebrará el próximo 12 de mayo en Lisboa. Aguilar estará acompañado por Julia Varela, que repite por cuarta vez consecutiva en dicho cometido. La modelo y presentadora Nieves Álvarez ('Flash moda') volverá a ejercer de portavoz del jurado español.

Íñigo, que a su vez sustituyó a José Luis Uribarri en el 2011 como comentarista del festival, ha asegurado en las redes sociales -en un tuit de respuesta al portal 'Vertele'- que la decisión de no estar en Lisboa ha partido de él mismo, y no de la tele estatal. "TVE no prescinde. He sido yo quien ha decidido no ir", ha escrito.

Aguilar, que con Varela comentará también las semifinales y la final del veterano certamen, lleva más de 25 años al frente de programas radiofónicos de éxito. En 1991 debutó en Los 40, donde sigue en la actualidad y ha logrado premios como el Ondas al mejor programa y presentador.

Los telespectadores le han podido ver, además, como jurado invitado en la última edición de 'Operación Triunfo', de donde ha salido la pareja representante de RTVE en el certamen, Amaia y Alfred. El año pasado, Aguilar colaboró en el espacio 'Fantastic duo', que supuso su regreso a TVE, donde ya presentó en los años 90 formatos como 'Zona Franca'.