Ezpeleta: "Los que juzgarán a Márquez y Rossi serán sus propios compañeros"

Los pilotos de MotoGP ya se encuentran en el circuito de Austin (Texas) donde, a partir de mañana, se celebrará el Gran Premio de Estados Unidos de motociclismo, tercera prueba del calendatio tras el GP de Catar, ganado por el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), y el polémico GP de Argentina, en el que resultó sorprendente vencedor el británico Cal Crutchlow (Honda).

La cita de Austin arrancará mañana con una novedad que no se producía, curiosamente, desde el GP de Valencia del 2015, cuando ni Valentino Rossi (Yamaha) ni Marc Márquez (Honda) estuvieron presentes en la conferencia de prensa oficial de la carrera después de que Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de la organización del Mundial, les pidiese a ellos dos y a Jorge Lorenzo (Yamaha), que, tras los incidentes de Malasia, no hiciesen declaraciones hasta después de la carrera.

AVISO SERIO AL AMIGO DE ROSSI

Mañana, en efecto, ni Márquez, que siempre ha ganado en Austin, incluso en los entrenamientos, estará presente en la sala de prensa ni Rossi, que aseguró en Termas de Río Hondo tener miedo de correr con el piloto catalán y aseguró que le pedía que no le volviese a mirar a la cara y a dirigirse a él. Es más, su amigo Alessio ‘Uccio’ Salucci, lo despidió con cajas destempladas del box del equipo Movistar Yamaha cuando el piloto de Cervera (Lleida) se acercó para disculparse con el ‘Doctor’.



En este sentido, hay que destacar que el periodista italiano Maurizio Bruscolini señaló, en el programa televisivo ‘Paddock’ de Franco Bobbiese, que “los jefes de Iwata, los máximos responsables de la fábrica Yamaha, no van a permitir que ‘Uccio’ vuelva a comportarse así y le han advertido que otro gesto más de esa envergadura y le prohibirán la entrada en el taller del equipo Movistar Yamaha”.

Al margen de esta conferencia de prensa algo descafeinada, la cita de Austin centrará su atención, no tanto en las declaraciones individuales que hagan Márquez y Rossi, sino en la reunión de la comisión de seguridad, que se producirá, como siempre, una vez concluidos los entrenamientos del viernes. Respecto a las opiniones que puedan hacer Marc y Valentino, es bueno señalar que el tetracampeón catalán de MotoGP ha decidido, como ya señaló auna televisión brasielña en su visita a Sao Paulo tras la carrera, pasar página y "seguir corriendo como siempre". El ‘Doctor’, por su parte, tardó seis días en colgar una foto en su Instagram de la carrera argentina con la siguiente leyenda: “Una carrera difícil destruida por un piloto peligroso”.

TODOS LOS CHOQUES DE ARGENTINA

Todo parece indicar que la reunión del viernes de los pilotos será un conclave en el que difícilmente, por no decir que imposible, genere un cambio de las reglas aunque, tal vez, se pidan a los pilotos que moderen su fogosidad e, incluso, se amenace con fuertes sanciones si chocan al intentar adelantamientos imposibles, cosa que ocurrió en Argentina, no solo en el caso de Márquez con Rossi, sino también en el caso de Johann Zarco y Dani Pedrosa, que, por cierto, va a intentar correr en Austin pocos días después de ser operado de la fractura del radio de su antebrazo derecho, Márquez y Aleix Espargaró y, de nuevo, Aleix con el impetuoso Danilo Petrucci.

Mike Webb, máximo responsable de Dirección de Carrera, ha asegurado que todos ellos fueron lances de carrera y todos recibieron la sanción adecuada. Cuando se le recordó a Webb que Rossi no se siente lo suficientemente protegidos por Dirección de Carrera, el director dijo: “Los comisarios de carrera se esfuerzan por ser profesionales, justos y fidedignos. Es algo natural en esta vida que todas las partes involucradas, o incluso que sólo estén viendo cualquier incidente, tengan sus propias opiniones, y tienen derecho a expresarlas".



Recientemente, en unas declaraciones a la Cadena COPE, Carmelo Ezpeleta aseguró que la reunión del viernes en Austin será importantísima. “Yo considero que las declaraciones de Marc y Valentino fueron fruto de un calentón. Ya han pasado muchos días y lo auténticamente importante es lo que se diga en esa reunión. ¿Por qué?, pues porque ahí es donde los pilotos se dicen las verdades, comentan las acciones de carrera y, sobre todo, mantienen un diálogo del que yo tomo nota para, luego, pasárselo a la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), que debe hablar con los ocho comisarios que se turnan en la misión de dirigir y juzgar las carreras”.

UNA REUNIÓN TENSA PERO POSITIVA

Ezpeleta cree que la reunión del viernes (“a la que espero acudan tanto Márquez como Rossi”) es "el único tribunal que me interesa, que me importa, porque yo conozco muy bien a los pilotos y jamás me han decepcionado, en el sentido de que todo lo que hablan ahí, que, luego, jamás cuentan a nadie, tiene un sentido y es puramente constructivo. Será ahí donde sus propios compañeros juzguen a Márquez y Rossi y conversen con ellos”.

El máximo dirigente de Dorna asegura que “tanto Marc como Valentino a quienes más respetan son a sus compañeros y lo que ellos digan será mucho más importante que lo que les pueda decir un hombre mayor como yo, aunque todos, todos, buscamos el bien del motociclismo y tratar de arreglar las cosas que no están bien. Yo les he visto, a lo largo de todos estos años, recriminarse un montón de cosas y siempre, siempre, hemos llegado a acuerdos constructivos”.