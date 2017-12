Víctor Cerro busca lograr de nuevo el récord de permanencia en hielo

En el año 2011, el placentino Víctor Cerro logró superar el récord mundial de permanencia en hielo con un tiempo de dos horas y 36 minutos. Hasta ese momento, el récord estaba en 50 minutos y nadie había intentado superarlo. Pero tras Cerro y, un año después, el rumano Cristian Gog lo intentó y llegó a las tres horas. El próximo día 22, en Burgos, el placentino intentará recuperarlo.

«Lo veo factible, llevo tiempo preparándome y solo necesito 23 minutos más. Creo que haciendo el comienzo mentalmente y físicamente de otra forma puedo ganarlo». Ya es una cuestión «personal. Entre los magos hay muchos piques».

Pero para conseguirlo tendrá que sufrir porque explica que, rodeado por una tonelada y media de hielo, a modo de sarcófago, «sientes un dolor horrible, como si te clavaran agujas, aunque cuando llevas tres cuartos de hora, ya no notas ese dolor».

Cerro tiene una mesa de hierro sobre la que se ponen los bloques de hielo, por debajo, en forma de paredes alrededor y, una vez colocado encima, envuelto en film, «que me protege de las quemaduras», también tendrá bloques de hielo por encima. Estará por tanto rodeado, salvo por un pequeño hueco que permitirá ver su cabeza, e incluso poder hablar con él.

De hecho, afirma que para disttraerse, «pienso en que estoy viajando o hablo con el público». Porque para ganar necesita hacer un gran trabajo mental, aunque confiesa que también tiene un truco.

«Está basado en una idea de los colonos ingleses de la India, que escribieron sobre milagros de los chamanes o santones, que tomaban jabón y té, lo que provocaba una reacción exotérmica».

Él ha actualizado el brebaje y, antes de enfrentarse al hielo, tomá té con glicerina. De esta forma, «el hielo no me está matando, sino que me está salvando la vida». Si todo marcha bien, se mantendrá en su temperatura normal y, para controlarla, estará su compañera Patri Zenner, quien pararía la prueba en cuanto la temperatura de Cerro comenzara a bajar. Quien quiera ver en directo si recupera el récord, avisa que se retransmitirá en directo por Facebook.