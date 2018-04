Condena a 'la Manada': ¿debe cambiar el Código Penal?

La sentencia del juicio de 'la Manada', por la que ha condenado a los cinco acusados a penas de 9 años de prisión por abuso sexual con prevalimiento (no por violación) de una chica en Pamplona durante las fiestas de San Fermín del 2016, ha desatado una ola de indignación y ha reabierto el debate sobre la actuación de la justicia ante los delitos sexuales.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha admitido hoy que los nueve años de prisión impuestos a los miembros La Manada le parecen "pocos" y ha señalado que quizá haya que pensar en cambiar las calificaciones penales sobre qué se considera violación y qué no.

"Como persona, como ciudadana y como mujer me cuesta asumir el contenido de la sentencia", ha dicho Cospedal en una entrevista en la Cope, en la que ha señalado que lo que ocurrió en los Sanfermines de 2016 fue una "salvajada" y "una situación en la que ninguna mujer está a gusto".

Aunque ha insistido en que fue "condenable humanamente", ha precisado que no está en condiciones de "entrar en la mente del tribunal, que es el único que ha visto las cintas grabadas" y en que se trata de la calificación de un tipo penal.

"Afortunadamente también hay recursos judiciales y es en lo que tienen que trabajar las acusaciones particulares y aquellos que defienden la posición de la persona agredida, de la víctima, que de ninguna manera quiso ese comportamiento", ha recalcado.

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha calificado de "vergonzosa" la sentencia del caso de La Manada y ha subrayado que si una mujer no dice sí, "todo lo demás es violación". "Esto lo entiende cualquiera", ha apostillado.

También ha subrayado que el hecho de que una mujer no se resista no significa que consienta, pues "si se resiste se arriesga a morir asesinada". Además, ha subrayado que el voto particular de uno de los jueces es "una vergüenza" y ha recalcado que si la justicia no protege a las mujeres tendrán que ser ellas las que lo hagan. "Nos cuidaremos entre nosotras", ha apostillado.

"Si tenemos miedo de volver a casa solas por la noche, ¿Cómo no nos vamos a sentir agredidas cuando te meten cinco hombres en un portal?", ha preguntado la portavoz de Unidos Podemos, que ha indicado que su formación y el movimiento feminista no pide más años de cárcel, sino una reforma del Código Penal y de las leyes para que "se protejan las libertades sexuales".

En este sentido, Unidos Podemos ya se mostró este viernes partidario de redefinir los conceptos del Código Penal bajo una visión feminista para evitar que se pueda "sobrevictimizar" a las mujeres, tras la "indignación" que ha despertado la sentencia de La Manada, cuyos miembros han sido condenados por abusos sexuales y no por violación. En una rueda de prensa en el Congreso, la jurista de Unidos Podemos y vicepresidenta cuarta de la Cámara, Gloria Elizo, remarcó que su grupo parlamentario ya trabajaba en desarrollos legislativos sobre las violaciones, no enfocándolo al incremento de penas ni a cambios en los tipos penales, sino a lo que consideran que ha demostrado esta sentencia sobre "la necesidad de acreditar la falta de consentimiento".