El divertido selfi de un niño con el Papa

La interacción del papa Francisco con los niños es algo habitual y es un colectivo con el que se le ve sentirse cómodo. Lo demostró una vez más este domingo cuando en el marco de una visita a la parroquia romana de Santa María Josefa, en la periferia de la capital, se prestó con buen humor a hacerse un selfi con uno de los chavales que acudieron. En el encuentro, de hecho, respondió también a algunas preguntas de los niños.

Al ser interrogado por uno de los menores cómo se convierte uno en papa, Francisco respondió que, "aunque unos y otros discuten sobre cuál es el perfil mejor", "sirve mucha oración y no hay amigos poderosos".

El Pontífice también explicó que "ha tenido muchos momentos difíciles" en su vida, como cuando le extirparon un trozo de pulmón, pero "siempre hay que superarlos". "Cuando tenía 20 años estuve apunto de morir por una infección. Me extirparon un trozo de pulmón. Después he tenido muchos momentos difíciles, pero hay que superarlos", dijo . Y dijo que a veces su vida "no ha sido fácil" y que la vida en general no es fácil porque "hay muchas dificultades". Pero invitó a superarlas "con la fe y el valor".