Un experto en criptomonedas, robado mientras hacía un directo en Youtube

Ian Balina, uno de los expertos internacionales en criptomonedas, ha sufrido un robo de monedas digitales por valor superior a los dos millones de dólares (más de 1,6 millones de euros) mientras ofrecía una conexión en directo a través de su canal de Youtube este lunes. Además, el robo se ha producido poco después de que Balina presumiera de las cifras de su monedero virtual en las redes sociales.

De hecho, el propio Balina ha pedido ayuda a sus seguidores no para recuperar el dinero ("he aprendido la lección", asegura), sino "para pillar al hacker" que le ha robado.

Crypto Family, I need you now more than ever. I ended today's live stream b/c I am being hacked. I'm not worried about the money. I learned my lesson. I only care about catching the hacker. Please email any information to ibalina88@gmail.com. Thank you all the support. $ETH $BTC — Ian Balina (@DiaryofaMadeMan) 16 de abril de 2018

Balina estaba en pleno directo cuando uno de sus seguidores le avisó de que le habían quitadotodas sus divisas del monedero virtual. "Ian, ¿sabes que alguien ha transferido todos tus tokens [fichas parecidas a monedas] de tu cuenta? Espero que sea un movimiento controlado".

Sorpresivamente, la advertencia pasó desapercibida durante el directo pero poco después el directo de Balina se interrumpió. Todos pensaron que fue debido a un problema técnico, pero al cabo de unas horas el experto en criptomonedas volvió a conectar con sus seguidores y fue entonces cuando se dio cuenta de que alguien le había expulsado de sus propias tablas de Google Sheets, el Excel en la nube de Google, en las que llevaba el control de sus criptomonedas.

AVISO EN SUS REDES SOCIALES

Posteriormente, Balina envió un mensaje de Telegram asegurando que se había interrumpido su directo a causa del robo, a la vez que pedía la ayuda a sus seguidores para cazar a la persona que le había quitado esas criptomonedas. Y en Twitter también ha solicitado la ayuda de sus seguidores: "Cripto familia, os necesito más que nunca. He terminado el directo de hoy porque me han hackeado. No me preocupa el dinero. He aprendido la lección. Solo me preocupa encontrar al hacker. Por favor, enviadme cualquier información que tengáis por correo electrónico", indica el tuit.

El experto en criptomonedas piensa que los ladrones accedieron a sus monedas virtuales a través de su correo universitario, asociado a su correo de Gmail.

Se da la circunstancia de que Balina había hecho alarde de las cifras de su monedero virtual en las redes sociales.

ACUSACIONES DE FALSEDAD

Those saying I sold bottom on $ICX to get more $WAN forget I was in the ICO. ICO price was $0.12. Is taking profits at 15-30X+ a bottom? I still have $50K+ in $ICX so I didn't sell everything. $WAN is outperforming $ICX this month by 15%+ and has lots of room for growth. pic.twitter.com/qmO0cdzIu8 — Ian Balina (@DiaryofaMadeMan) 14 de abril de 2018

A pesar de que Balina ha explicado que ha puesto el caso en manos de las autoridades británicas, muchos son los que dudan de este robo y acusan al experto en criptomonedas de haber urdido un complot publicitario para aumentar su popularidad. Otros, sin embargo, creen que todo ha sido un ardid del propio Balina para evitar el pago de impuestos.

Ian Balina publica periódicamente en su canal de Youtube sus predicciones financieras sobre criptomonedas e inversiones en divisas digitales, que afirma haber ganado más de cuatro millones de dólares (más de 3,2 millones de euros) con una inversión inicial de 90.000 dólares (casi 73.000 euros).