Facebook promete a sus usuarios que podrán controlar la información que dan a anunciantes

El escándalo de los gustos personales de usuarios de Facebook usados para manipular los resultados electorales en Estados Unidos no solo colea sino que está obligando a la red social a mostrar señales de que reprueba las prácticas y protege la privacidad de los usuarios. La compañía acaba de anunciar este miércoles que incluirá nuevos controles y menús en su app móvil para simplificar el acceso de cada usuario a la información que proporcionó en su día, sobre todo en cuanto a la que utiliza para mostrar sus anuncios, el punto más polémico de todos.

La plataforma promete también una actualización de los Términos y Condiciones "en pocas semanas".

La compañía de Mark Zuckerberg, que deberá explicar al Congreso estadounidense los entresijos de su relación con Cambridge Analytica -a la que acusan de haber comprado información psicológica de los usuarios en principio obtenida para investigación- y cómo no detuvieron las numerosas peticiones de anuncios de noticias falsas, está introduciendo cambios en los menús.

Las nuevas funciones prometen que "los controles serán más fáciles de usar" desde "un único lugar" para saber qué información personal captan otras apps. Además, aseguran que han mejorado la usabilidad de los menús que ahora son "más fáciles de usar".

Entre los cambios anunciados están una nueva política de doble autenticación, como la que ya tenían Google, Apple y otros; la revisión de todo lo que se publica, incluidas las invitaciones a amigos, así como la información que se usa para mostrar anuncios. Promete que, a partir de ahora, "podrás manejar la información que usamos para mostrarte anuncios" y que "las preferencias de anuncios explicarán cómo funcionan los anuncios y qué opciones tienes".

La red social añade como puntos nuevos funciones que ya son teóricamente posibles como "quién ve tus mensajes y la información que eliges mostrar en tu perfil". También introduce una función para descargar todos tus datos, incluidos "mensajes, reacciones, comentarios y cosas que has buscado", que hasta ahora se quedaban allí. "Podrás ir y borrar cualquier cosa desde tu timeline o perfil que no quieras que esté en Facebook", afirma, y promete también que se podrán migrar a otros servicios (aunque no explica en qué formato ni condiciones).