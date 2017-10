Mònica López celebra sus 20 años de meteoróloga con un álbum de fotos

Mònica López ha querido celebrar como las redes sociales mandan sus 20 años de carrera profesional entre isobaras, anticiclones y bajas presiones. A la ‘mujer del tiempo’ de TVE se le ha ocurrido colgar en Twitter una larga secuencia de fotografías y vídeos para conmemorar sus dos décadas como meteoróloga televisiva, una iniciativa que ha sido recibida con entusiasmo por su legión de seguidores. En esa ristra de imágenes se puede contemplar a la presentadora ilerdense en las diferentes etapas por la que ha discurrido su ya dilatada trayectoria profesional, siempre pegada a la información meteorológica. Si hubiese que premiarla con un cargo, seguro que a Mònica López le sentaría de maravilla la codiciada cartera de ‘El Ministerio del Tiempo’.

La física catalana (La Seu d'Urgell, 1975), que forjó gran parte de su prestigio profesional a los pechos televisivos de Josep Cuní en ‘Els matins’ de TV-3, está muy satisfecha de los resultados de su particular álbum visual. “El 15 de septiembre se cumplieron 20 años de mi debut televisivo y se me ocurrió contarlo de forma especial haciendo un repaso de mi trayectoria --explica a EL PERIÓDICO-. Me pareció una idea divertida poner fotos de los diferentes momentos de mi vida profesional”. Pensado y hecho. Mònica se puso manos a la obra y empezó a rescatar las imágenes de su vida. “Comencé con un par de fotos antiguas que tenía y a partir de ahí fui desgranando lo que me ha ido pasando en estos 20 años, primero en las plataformas digitales, luego en TV-3 y finalmente en TVE”, cuenta.

Pero como hay situaciones en las que resulta imposible deslindar la vida profesional de la familiar, en esta biografía virtual se han colado algunas imágenes ajenas al fenómeno meteorológico: “He incluido algunas cosas personales, como los famosos embarazos de mis dos hijas que pudieron contemplarse cuando presentaba el tiempo”. Aquellos estados de buena esperanza suscitaron ternura y comentarios en los televidentes. “La gente me preguntaba por la calle cuántos hijos había tenido porque se les hicieron muy largos mis embarazos”, comenta divertida. También incluyó en el reportaje fotográfico la feliz noticia del reciente premio Ondas y la publicación de sus libros. “Puse mi despedida de ‘Els matins’ con un vídeo larguísimo en el que estoy llorando todo el rato”, añade antes de mencionar, entre risas, el montaje que hizo el programa ‘APM?’ con fragmentos de frases suyas: “Parece que hago un discurso un poco pornográfico”.

PIROPOS DE SUS FIELES

El esfuerzo recopilador de la presentadora ha merecido la pena a la vista de los comentarios en las redes sociales. “La gente ha reaccionado con muchísimo cariño y he recibido muchísimos mensajes de felicitación por mis 20 años: me desean que esté otros 20, aunque a mí me parecen muchos”, bromea. También ha habido muchos seguidores que se han quedado sorprendidos porque no les salían las cuentas: “Me decían que debería de ser una menor cuando empecé, pero yo les he aclarado que tengo ya 42 años, aunque les agradezco el piropo”.

La meteoróloga no se atreve a decantarse por una de sus tres etapas profesionales, porque “todas han sido diferentes”. De sus primeros pinitos en las plataformas digitales (Vía Digital y Canal Satélite) se queda con la “emoción” del comienzo y la “intensidad” con que trabajaba. “La evolución profesional por la que vas pasando es brutal y cuando pienso que fueron cuatro años tengo la sensación de que fueron tres meses porque fue vertiginoso”, apunta. Luego, en ‘Els matins’ de TV-3, adquirió la madurez necesaria para sobrevivir en la profesión: “Fue una etapa muy plena, ya que en esos años aprendí muchísimo e hice muchas cosas diferentes, como reportajes, directos encima de un molino de viento, entrevistas, sección de plantas…” La consolidación definitiva le llegó en TVE, donde ha podido jugar con unas innovaciones de las que se siente orgullosa. “Llegué a la televisión estatal con un equipo muy bueno y creo que hemos cambiado la meteorología, porque de la que se hacía en el 2008 a la de ahora hay un salto brutal”, advierte.

DISPUESTA A REPETIR

La experiencia de este hilo en Twitter le ha dejado tan buen sabor de boca que piensa repetirla, aunque no sabe ni cuándo ni con qué motivo. "La verdad es que es un recurso muy útil, porque puedes contar muchas cosas en una red como Twitter que está limitada por los caracteres", advierte. La meteoróloga catalana seguirá, pues, tirando del 'hilo', quizás cuando cumpla sus bodas de plata o dentro de otros 20 años. "Aunque ya seré muy vieja", bromea.