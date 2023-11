Ángel Pacheco es, junto a su solvente equipo técnico, el auténtico motor Nuestra Señora del Prado (Cooprado), una cooperativa de primer grado con más de cuatro décadas de trayectoria especializada en la fabricación de piensos. Además, es presidente de la DOP Torta del Casar y recientemente ha sido elegido presidente de Origen España durante los dos próximos años, con la posibilidad de prorrogar su mandato otros dos.

¿Cuál es actualmente la radiografía de Cooprado?

Ahora mismo, Cooprado la integran 650 socios profesionales, a los que hay que sumar cerca de mil que no son profesionales, pero siguen vinculados a la sociedad cooperativa. El año pasado la facturación rondó los 65 millones de euros y creemos que este año, por las perspectivas que tenemos incluso podremos superar esa cifra y ampliar nuestro ámbito de trabajo a nuevos sectores. De hecho, este año hemos adquirido Iberqués, una quesería adscrita a la Denominación de Origen Torta del Casar. Nos hemos quedado con el 80% de su accionariado. Opera como una sociedad independiente, pero está controlada por Cooprado.

¿Han mejorado los precios de la carne y de la leche? ¿Por qué?

No es que hayan mejorado, es que se han puesto en su sitio. La carne ahora tiene un precio razonable. No era lógico que con los costes de producción que estábamos sufriendo en los dos últimos años eso no repercutiera en los precios. Todo el mundo se alarma de lo cara que está la alimentación, pero no olvidemos que tenemos la alimentación más barata de toda Europa.

¿Solventan las recientes lluvias los malos comienzos del año ganadero? ¿Hay alegría en el campo?

Estamos en la Feria de Trujillo y hay mucha alegría entre los profesionales a causa de las lluvias. El campo está verde, tras un veranillo de San Miguel, que fue un auténtico verano. Las lluvias de las últimas fechas han ayudado muchísimo. Tener una buena otoñada es muy beneficioso para los productores.

¿Cuál es el secreto de la fidelidad de vuestros socios?

Lo he dicho muchas veces. Antes éramos una cooperativa que vendíamos pienso. Ahora, además de vender pienso a nuestros socios, les damos muchos servicios. Lo más importante para fidelizar a nuestros socios son los servicios. No se trata de vender pienso, les damos asesoramiento en fincas y les garantizamos la venta de sus productos.

¿Cómo está afectando la EHE a los profesionales?

Las consecuencias están ahí, aunque el mosquito ya no esté pululando con las actuales temperaturas. Hay animales que perdieron muchísima condición corporal que hay que recuperar y se están dando casos de abortos e infertilidad de los sementales.