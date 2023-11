El presidente de la organización agraria Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, demanda que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) realice una labor de coordinación entre todas las comunidades autónomas en lo referente a la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), una patología que ya ha causado la muerte en Extremadura de unos 2.500 ciervos, mientras que en el sector vacuno ha provocado la muerte de unas 450 cabezas de vacuno, con pérdidas millonarias en ambos casos.

«Lo que no puede ser es que cada comunidad autónoma establezca su propia línea de ayudas. Mientras que, por ejemplo, en Extremadura hay una ayuda por vaca en lineal con independencia de que haya sufrido o no la enfermedad y no se tienen en cuenta los animales muertos, mientras que Cantabria hay un sistema totalmente distinto. Falta una labor de coordinación, cuya función tiene que realizar el Mapa para que las líneas de ayudas sean iguales. Las ayudas que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura nos parecen insuficientes porque explotaciones se van a quedar sin recibir ayuda cuando han sufrido la enfermedad por no haberlas comunicado a los servicios veterinarios, pese a que nuestra organización agraria pidió a todos los ganaderos que así lo hicieran», explica Ángel García Blanco.

En cuanto al proyecto de Ley de Restauración de la Naturaleza, el líder de Asaja Extremadura asegura que les parece una «vergüenza que el partido socialista haya dado marcha atrás en el acuerdo alcanzado. Ahora Extremadura se va a ver perjudicada por la gran extensión de zonas Zepa que tiene».

Finalmente, Ángel García Blanco fue muy crítico con Agroseguro por el rumbo que está tomando en todas las líneas, con un incremento desmesurado de casi el 300% en el caso de la apicultura. En cuanto al tabaco «nos encontramos con un Agroseguro ávido de avaricia en un sector que asegura al cien por cien, que casi nunca presenta siniestro, pero que el año pasado tuvo mala campaña por una primavera con fuertes calores y pérdida de hojas», ha recalcado García, que ha apuntado que «mientras el precio comercial percibido por los tabaqueros es algo superior a los 4 euros, Agroseguro solo ha pagado 2,50».