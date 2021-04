El cine-teatro Salón Modelo de Fuente del Maestre acogió esta mañana el acto institucional del Día de la Provincia con la entrega de las Medallas de Oro del 2020 y 2021. Los galardonados coincidieron en manifestar su orgullo por recibir esta distinción proveniente de su tierra. Unos premios, además, que como recordó el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, sirven para «reforzar el municipalismo» y son reflejo «de lo que nace y crece en esta tierra».

El acto estuvo presentado por el actor montijano José Antonio Moreno, Josean, que dio dinamismo a la gala. A Gallardo lo acompañaron el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco; la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; los ex presidentes regionales, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago, el alcalde de Fuente del Maestre, Juan Antonio Barrios, así como galardonados y representantes institucionales.

El baloncestista villanovense José Manuel Calderón, receptor de una de las Medallas de Oro del 2020, fue uno de los grandes ausentes en la gala. Recogió la distinción su padre, José Calderón, y él mostró su agradecimiento con un vídeo desde New York. El siguiente en recoger su galardón fue el industrial jerezano Alfonso Gallardo. «Yo no soy hombre de palabras, pero esta medalla, sin los obreros, que son mis amigos, no se hubiera hecho nada. Sin el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, ni la Junta no se hubiera hecho nada. Y sin todo el pueblo extremeño. Desde aquí mi mayor abrazo y mi mayor deseo. Me gustaría también mandar un mensaje a la juventud extremeña, para que vayan adelante, que le echen valor y que no acobarden», fueron sus palabras.

Por su parte, la última de las distinciones del año pasado la recogió la periodista Pepa Bueno. La comunicadora apuntó que «no hay reconocimiento equiparable al que te dan en la tierra que naciste y donde tienes enterrados a tus padres. Ellos me dieron los valores por los que camino por la vida».

En cuanto a las Medallas de Oro 2021, la primera se entregó a los sindicatos CCOO y UGT y la Creex, ex-aequo, como agentes sociales extremeños. La recogieron Javier Peinado, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez. Peinado, de la Creex, admitió que esta distinción «es para todo el colectivo empresarial de Extremadura «al que hay que agradecer el esfuerzo que hace a diario». Chacón, de UGT, manifestó que «es un orgullo estar compartiendo este reconocimiento, ya que lo importante es entender que con la palabra, el diálogo y buscando lo que nos une, hacemos región». Por último, Sánchez indicó que «en estos momentos hemos dado muestra de estar a la altura, de los trabajadores, de los empresarios y de los autónomos, para que nadie se quede atrás. Esta medalla es de todos ellos».

También se entregó la distinción a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, que dedicó «a todas las mujeres y hombres que trabajan en la administración de justicia. Que propiciaron que durante los días de pandemia, ninguno de esos juzgados de guardia estuvieran cerrados, trabajando en la protección de los derechos de los ciudadanos. Hicieron esa justicia de trincheras tan necesaria». La medalla a los alcaldes y trabajadores municipales la recogió el presidente de la Fempex, Francisco Buenavista, quien reconoció que, a mediados de junio de 2019, las nuevas corporaciones municipales no podían esperar el «enorme reto» al que el conjunto de la sociedad tendría que enfrentarse debido a la pandemia y sus «graves» consecuencias económicas y sociales.

En el turno de autoridades, Juan Antonio Barrios apuntó que este tiempo «nos está ayudando a valorar más lo que tenemos». Por su parte, Gallardo, inició su alocución recordando la misma celebración hace dos años en Montijo y estableció un paralelismo con la gala de este año: «Dos años después, y no por casualidad, los alcaldes comparten entre todos, junto al resto de trabajadores municipales, la Medalla de Oro de la Provincia, por lo realizado desde el inicio de la pandemia. La foto de hoy será muy distinta a la de entonces pero de nuevo, las mujeres y hombres que democráticamente fueron elegidos por sus conciudadanos, refuerzan el municipalismo con sus ejemplos».

Cerró el acto el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que quiso agradecer al presidente de la diputación que haya apostado por el acto presencial del Día de la Provincia. Vara quiso tener un reconocimiento especial a los alcaldes que «a lo largo de este tiempo, han sido ejemplo de muchas cosas. Verles llevando las bombonas de butano o los pedidos del ultramarino para que no faltara nada a nadie. Esto pone de manifiesto la fortaleza de las instituciones. Creo mucho en el municipalismo y en la capacidad de los alcaldes de influir en la felicidad de la gente».