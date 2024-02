El Canijo de Carmona llenó de alegría y de pasodobles el auditorio municipal de la casa de la cultura en el acto inaugural del carnaval de Monesterio. La chirigota ‘Antología del Canijo’ levantó al público de sus butacas en una velada marcada por el humor. Contratados por el ayuntamiento para amenizar el pregón del carnaval, los chirigoteros cumplieron más que sobradamente con el objetivo de ser divertidos y trasmitir esa diversión a las más de 300 personas que abarrotaron el auditorio municipal de la casa de la cultura.

Para ir abriendo boca la organización apostó por el cómico gaditano Manolo Morera, que presentó su espectáculo ‘Morera for president’. Un monólogo repleto de sketches, improvisación y música, con el que pretende “solucionar el mundo con una divertidísima filosofía de la vida”. Humor blanco, para todos, lleno de espontaneidad y diversión.

Esta fue la apuesta municipal para la apertura oficial del carnaval monesteriense, que como viene ocurriendo durante los últimos años, agotó la venta de entradas en solo 45 minutos. El recinto se quedó pequeño y fueron muchísimas personas las que se quedaron con las ganas de disfrutar de este espectáculo que, en esta ocasión presentaron las carnavaleras, Marisa Martínez y su hija, María Gallego. Tras realizar un recorrido por la programación de actividades cedieron la palabra a la concejala María del Mar Megías.

La responsable del área municipal de Juventud, excusó la presencia de la concejala de cultura. Comentó, la precipitación con la que se vienen produciendo las fiestas en el calendario en este 2024. “No hemos acabado de celebrar la Navidad y ya está aquí el carnaval”, expresó. En este contexto, agradeció la disponibilidad de Teresa Sánchez, que, con toda premura, aceptó sin dilación ser la pregonera de este carnaval.

El pregón

Teresa Sánchez Calderón no estuvo sola sobre el escenario. Su grupo de amigas de toda la vida compartieron el protagonismo de abrir oficialmente el carnaval de Monesterio. La pregonera habló, como no, de lo apresurado que les ha resultado montar el pregón y confeccionar sus espectaculares disfraces inspirados en la película Buscando a Nemo, muy originales, “gracias al trabajo de nuestras madres”, comentó. Teresa y su grupo, ‘Calle Wallaby, 42 Sídney’, --homenaje a Dory, coprotagonista de la película--, llevaron a escena un verdadero espectáculo de color, música y baile.

La pregonera “agradeció” al ayuntamiento por este reconocimiento. “La concejala de cultura me telefoneó para decirme que había sido elegida pregonera y me dijo que no admitía un no por respuesta”. Y así fue como se fraguó este arranque de un carnaval que, continuó en el Pabellón Multiusos con las actuaciones de DJ Roberto Corrales, DJ Javi Torres y DJ Valeria.