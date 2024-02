Garlito pide la dimisión de la alcaldesa de Don Benito por los incidentes del pleno

La candidata a liderar la Secretaría General del PSOE de Extremadura, Lara Garlito, ha pedido la dimisión de la alcaldesa de Don Benito, María Fernanda Sánchez, del colectivo Siempre Don Benito, que gobierna en coalición con el PP, por los incidentes ocurridos durante el pleno municipal de este pasado lunes.

"Si tu quieres a tu pueblo y a tu gente, nunca puedes llevarlo a esos extremos", ha señalado Garlito en declaraciones a los medios con motivo de un encuentro con militantes celebrado este pasado martes en Don Benito.

Según ha sostenido, "no puedes contaminar la democracia, criminalizar a tu gente y hacer de un pleno, el peor espectáculo democrático que estamos viviendo en nuestra región", ha lamentado la candidata socialista, quien ha considerado que Don Benito "no se merece lo que está sucediendo, no se merece ni lo que vimos ayer ni las traiciones que han producido precisamente eso", ha deplorado.

Por ello, ha reclamado a la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola que "se retrate y que se retracte de ese pacto infame con ese tipo de conductas que no son democráticas y que solo hacen que se fomente el odio entre los pueblos", ha dicho.

Por otro lado, la candidata socialista ha valorado que Don Benito es un "espacio de liderazgo" y de "referencia" no solo para la sociedad extremeña, sino también para el socialismo, tras lo que ha apuntado que "cuando un lugar se convierte en el kilómetro cero de un gran proyecto que está cambiando este país, no es casual".

Esto se debe, a juicio de Garlito, de la capacidad de "fidelizar e ilusionar" logrando que el partido socialista "lo hagamos entre todos y todas", según informa la candidatura en nota de prensa.

Por ello, la candidata socialista a liderar el PSOE extremeño ha pedido la confianza para un proyecto "colectivo, moderno, renovador, feminista e integrador ", con una "clara vocación regional y municipalista" para transformar Extremadura.

Además de en Don Benito, la candidata socialista también ha participado este pasado martes en encuentros con militantes de Cañamero, Trujillo y Campanario.