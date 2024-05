Regreso de las tropas extremeñas: "Me perdí el primer cumpleaños de mi hija, pero mereció la pena"

Eran las 12.00 horas cuando aparecían en la Base General Menacho los dos autobuses que trasladaban a los militares extremeños que regresaban desde Líbano. Estos 48 militares pertenecientes a la Brigada Extremadura XI han formado parte del destacamento desplazado al país de Oriente Medio en misión de paz desde hace seis meses. La emoción de familiares y soldados ha estado patente durante toda la jornada de este martes.

Jacinto Leiva es natural de Málaga, trabaja desde hace años en Badajoz y regresaba con las ganas de volver a abrazar a su hija Alma. La pequeña cumple mañana 15 meses y la dejó cuando solo contaba con nueve meses de vida. "Me he perdido el primer cumpleaños de mi hija y sus primeras navidades, pero el trabajo bien hecho mereció la pena", aseguraba Leiva minutos después de volver a abrazarla a ella y a su mujer. Ana García es su pareja y reconoce que este medio año que ha vivido separada de Leiva ha sido muy duro: "Soy un poco hipocondríaca y he preferido saber poco para sufrir menos". Las tecnologías han favorecido que Jacinto Leiva haya seguido el desarrollo de su pequeña Alma, "casi todas las noches podíamos hacer videollamadas, pero necesitábamos abrazarlo ya", reconocía García y deja claros sus deseos: "Esta ha sido su primera misión y espero que sea la última".

También ha sido la primera misión para Sara Garrido, una militar de 29 años que reside en Pueblonuevo del Guadiana. Durante varios minutos ha abrazado a su pareja, José Antonio Jaramillo. "El reencuentro ha sido como volverla a conocer, un momento muy emotivo", describía Jaramillo. Para él, estos meses de separación han sido muy duros: "Ella es mi principal apoyo, el no tenerla cerca ha sido muy complicado". Garrido explicaba que ha sentido "mucha soledad", pese a que ha tenido el apoyo de su familia y ha hecho "en Líbano piña porque es la única manera de sobrellevarlo". En la base la esperaban sus familiares más cercanos, e incluso su perra, para dejar atrás esa soledad que mencionaba.

Sara Garrido se reencuentra con su novio / Celia Rojas

La joven Garrido ha demostrado, según sus familiares, el valor al enfrentarse a una dura situación en Oriente Medio. En la cara de su familia se evidenciaba la emoción como en la mayoría de los casos.

Muy emocionado se encontraba Francisco Díaz, que tiene 85 años y este martes recibía a su nieto Jorge Cayero. Limpiando las lágrimas de su rostro y con la voz entrecortada reconocía que estaba "muy orgulloso de ver lo que ha conseguido hacer mi nieto". Cayero tiene 21 años, es de Villanueva del Fresno y llegaba a la base deseando de estar en casa con sus familiares. A lo largo de este tiempo ha vivido momentos duros y de incertidumbre. Lo peor para este joven ha sido el no poder desconectar nunca del trabajo: "Salías de trabajar, tenías que meterte en el búnker, hacías noche allí y luego volvías al trabajo". Es policía militar y se encargaba de ofrecer seguridad dentro de la base en el sur de Líbano. Reconoce que a lo largo de estos seis meses ha callado "muchas cosas para evitar sufrimiento a la familia", aunque asegura que "otras muchas las contaba para que la cabeza de ellos no fuera más allá de la realidad que hemos vivido". Su madre María del Carmen Díaz, a su vez, le ha reconocido que ellos también han evitado contar algunos problemas menores "para que él no sufriera estando tan lejos". Díaz explica que ella lo ha llevado fatal porque "ver en la televisión el caos que tenía cerca mi hijo ha sido muy duro".

Jorge Cayero junto a su familia minutos después de volverse a ver en la Base General Menacho / Celia Rojas

La recepción

Esta ha sido la primera ocasión en la que se ha recibido a las tropas en la Base General Menacho, una decisión tomada por los mandos para poner en valor la misión que han realizado las tropas extremeñas en Líbano. Anteriormente, el recibimiento se realizaba en las instalaciones del aeropuerto de Badajoz. El coronel Vicente Aláez ha presidido el acto de recepción de tropas, ya que el General Gómez Lera se encuentra también desplazado en la mencionada operación. Aláez ha querido transmitir el agradecimiento a las familias "por todo el sacrificio hecho y todo el trabajo demostrado durante el despliegue". "Atrás quedan los bombardeos, las horas de incertidumbre en el interior del búnker, las medias verdades y vuestras horas de soledad", reconocía el coronel.

Durante la mañana de este martes se han instalado distintos vehículos en la explanada en la que se ha celebrado el acto, se han organizado talleres para los más pequeños y se ha proyectado un pequeño vídeo en que se ha podido ver algunas de las acciones desarrolladas por las tropas extremeñas en la base Miguel de Cervantes en Marjayoun.

La misión

El contingente BRILIB XL está compuesto por 612 militares, de los que 472 pertenecen a las unidades que componen la Brigada Extremadura y que tienen su base tanto en Badajoz como en San Sebastián.

La completan 64 militares de la Brigada Logística, 28 militares del Regimiento de Caballería España 11, 12 miembros de la Guardia Civil y militares de otras unidades para puestos específicos, según informó Defensa al inicio de la operación.

La principal tarea desarrollada por la Brigada Multinacional Este de UNIFIL es el cumplimiento del Mandato de Naciones Unidas con arreglo a las resoluciones 425 (1978), 426 (1978) y 1701 (2006), renovado por la resolución 2695 de 31 de agosto de 2023, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estableciendo como misiones principales, monitorizar el cese de hostilidades, apoyar a las Fuerzas Armadas Libanesas en su despliegue en el sur de Líbano y al Gobierno de Líbano en el ejercicio de su autoridad sobre dicho territorio y, en su caso colaborar, sin perjuicio de dicho gobierno, en la protección de civiles que estén bajo amenaza inminente de violencia física.

El General Jefe de la Brigada "Extremadura" XI, Excmo. Sr. D. Pablo Gómez Lera, ha ejercido durante el despliegue del contingente como jefe de la Brigada Multinacional, compuesta por aproximadamente 3500 efectivos de ocho nacionalidades diferentes.

Este es el primero de los grupos que vuelve a Extremadura de los militares desplazados a Líbano, se prevé que en la próxima semana se hayan completado el retorno de las tropas, aunque por motivos de seguridad desde la Brigada Extremadura XI no quieren detallar los próximos viajes.