Trabajar dos tardes al mes para cobrar más será voluntario en el Ayuntamiento de Badajoz

Cinco días antes todos los sindicatos se levantaron de la mesa. Este martes ha habido acercamiento, pero sólo CSIF se ha mantenido hasta el final de la reunión y espera llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno con una propuesta de mejora para todos los trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz. El resto de sindicatos, USO, CCOO y UGT, volvieron a abandonar la reunión de la mesa general de negociación porque no les facilitaron los informes técnicos que vienen reclamando (de Intervención, Recursos Humanos y Secretaria) sobre la propuesta que el gobierno municipal quiere llevar adelante. Es verdad que les dejaban leerlos en ese momento, pero para estos sindicatos no era suficiente, pues necesitan tiempo para analizarlos y comprobar que lo que quiere hacer el ayuntamiento tiene base legal y viabilidad económica que lo sustente, para no tomar una decisión «a la ligera», como ocurrió hace dos años con el acuerdo de equiparación salarial para la Policía Local.

Esta vez sí hubo un acercamiento con CSIF, el sindicato mayoritario (48% de representación, 26 tiene USO, 25 CCOO y UGT menos de 1). El delegado de CSIF, David de la Montaña, compareció con sus compañeros ante la prensa antes de entrar en la reunión para defender su propuesta, que cifró en 2 millones de euros de subida.

El ayuntamiento ha presentado propuestas para la Policía Local, bomberos y Administración General (el personal de oficina). Afecta a unos 700 trabajadores. Se quedan fuera 600: el personal de oficio y servicios periféricos y organismos autónomos.

A la salida de la reunión, De la Montaña explicó que su sindicato ha acercado posturas con el ayuntamiento, presentaron su propuesta «y parece que hay buena predisposición» por parte del equipo de gobierno para aceptarlas. CSIF ha solicitado incluir en el acuerdo de la Policía Local la creación de una mesa técnica para la conciliación y, además, quitar el carácter obligatorio al concepto de ‘Refuerzo de tarde’ para los trabajadores de la Administración General, de manera que «quien quiera se apunte, y quien no quiera, no». Al mismo tiempo, este sindicato pide reglamentar este concepto una vez que se ponga en marcha.

Hasta 400 euros

Como adelantó este diario, para los puestos de la Administración General, el ayuntamiento propone crear este nuevo concepto retributivo que oscila desde 120 euros mensuales para un auxiliar administrativo hasta 400 para un jefe de servicio . El personal que ocupe los puestos catalogados con este concepto estaría obligado a trabajar dos tardes al mes (este año solo una, sería a partir de 2025). Según este sindicato, «hay que buscar otras alternativas». De hecho, asegura que en la reunión de ayer se consiguió el carácter voluntario. Además, este sindicato ha logrado que se cree una mesa para reglamentar otras opciones para la prestación de estas horas. Aún no se ha cerrado. CSIF propone que estas horas «de más» se puedan completar con teletrabajo o con otra fórmula. Pero aclara que «a día de hoy», no hay nada, sino que serán 36 horas en 2024 por las tardes. La reglamentación se haría a partir del 1 de enero de 2025.

Además, según este sindicato, ha arrancado al equipo de gobierno compromisos de mejora que abarcan a «la totalidad» de los trabajadores, como la funcionarización del personal laboral del ayuntamiento y sus organismos autónomos, el desarrollo del grupo B que permita la promoción y el desarrollo de la carrera profesional, un estudio exhaustivo de medidas de conciliación y ampliar la jornada de las escuelas de música y deportivas. David de la Montaña deja claro que es un acuerdo que sigue abierto a otras medidas que se adapten a la situación del ayuntamiento «y si nos dicen sí a esto, evidentemente no podemos negarnos».

De la Montaña aclara que la promoción conlleva subida salarial «y colma más las expectativas que una subida lineal, pues se reconoce el trabajo y abre el abanico a seguir promocionando», aduce. Apunta además que este sindicato marca unos plazos Así, entiende que este primer año la necesidad es Policía Local, bomberos y Administración General , pero hay otras medidas que se pueden iniciar ya y que no conllevan gastos, como la promoción interna y la funcionarización.

El equipo de gobierno está pendiente de cerrar la propuesta para presentar los presupuestos municipales de 2024, pues quedará reflejada en el capítulo de personal. Debe convocar un pleno extraordinario y el PP tiene mayoría absoluta para sacarla adelante. No necesita la aprobación de los sindicatos, pero se expondría a denuncias o medidas de presión en forma de movilizaciones. De todas forma,s el acuerdo no está cerrado. CSIF advierte de que si no aceptan sus condiciones, su voto sería negativo.

Una hora y veinte minutos

Los otros tres sindicatos se levantaron una hora y veinte minutos después de iniciarse la mesa y mantienen la convocatoria de concentración para el próximo martes 28 de mayo en la plaza de la Soledad, delante de la Concejalía de Recursos Humanos. Queda una semana. Hoy se celebra Santa Rita y el ayuntamiento no está operativo. Podría convocarse una mesa de negociación el viernes. El resto de sindicatos no se cierran, pero insisten en que tienen que velar por la legalidad de la propuesta que se vaya a llevar a pleno.

Según explicó Nuria Méndez, delegada de USO, se volvieron a levantar de la mesa por los mismos motivos que llevaron a los cuatro sindicatos a marcharse la semana pasada: que les presentaran los informes técnicos. USO, CCOO y UGT volvieron a pedirlos por escrito, «como requisito indispensable» para poder tener una valoración «objetiva y lo más justa posible» de las propuestas. CCOO no llegó a leer los informes, porque no cree «que sean las formas·, según su delegada, Carmen Hernández, que apunta que ninguno se niega a hablar «pero con transparencia, no imponiendo». Ante eso «hemos decidido levantarnos de la mesa y que no cuente como negociación, porque no lo es».. Estos tres sindicatos han presentado una propuesta conjunta, pero Nuria Méndez asegura que en ningún momento les han ofrecido negociarla y han pedido que al menos se incluya en el orden del día de la próxima mesa. Les extraña que CSIF se quedase, «cuando el escenario siga siendo el mismo».

En USO aseguran que hay «una amplia mayoría de trabajadores» de la Administración General que no están de acuerdo con la propuesta del ayuntamiento, porque no es una subida salarial si los «obligan» a trabajar más. Como CSIF, apoyan que sea voluntario. Luis Javier Sánchez, de UGT, apunta incluso que podría ser ilegal.

Carmen Hernández sí reconoce que ayer hubo «cierto acercamiento» y confía en que «la Administración haga las cosas como las tiene que hacer y nos vuelva a citar con toda la documentación». «Lo que queremos es que se negocie, no imponer», insiste Luis Javier Sánchez.

Concejal contento

Al terminar la reunión, también el concejal realizó una valoración, aunque sin opción a ser preguntado. Eladio Buzo destacó que esta vez, a diferencia de la mesa anterior, los sindicatos no se marcharon, si bien siguen criticando «que esta Administración no negocia y no les da información suficiente». Buzo dijo estar «contento» por las propuestas que ha recibido de CSIF, «un sindicato fundamental para este ayuntamiento porque es de mayor representación, ha hecho aportaciones que por supuesto vamos a tener en consideración», aseguró y avanzó que continuarán las negociaciones. «Ya nos queda poco para llegar al fin de un acuerdo».