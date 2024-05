«La primera vez que vi un arpa me encantó y me enamoré»

¿Por qué el arpa?

Un día de pequeña mis padres me llevaron con una amiga, que tenía dos años más que yo, y tocaba la viola en el conservatorio. Esa tarde justo se celebraba el día del centro y desde el conservatorio llevaron a cabo una jornada de puertas abiertas. Fui con ella y vi un arpa por primera vez y me encantó y me enamoré. Coincidió con que llevaron a cabo una exposición de arpas y estuve dándole la tabarra a mis padres para que me apuntaran. Y así fue.

¿Es difícil tocar el arpa?

Cuando empecé era muy chiquinina, tenía siete años. Obviamente, vas aprendiendo progresivamente, los primeros años se toca una cuerda con un dedo y vas aprendiendo a enlazar lo que ves en la partitura con lo que tienes delante.

¿Quiere ser arpista profesional? Si es así, ¿cuándo lo decidió?

Yo nunca había pensado en la idea de dedicarme a ello, ya que dedicarte a la música es complicado. El camino ha sido muy difícil, ya que el sistema educativo no lo pone fácil para compaginar el conservatorio con los estudios académicos. El conservatorio es como otro instituto, tienes que dedicarle cada vez más horas y te ves atrapada. Realmente no tuve claro el querer dedicarme al arpa hasta hace un año. Este 2024 comienzo el conservatorio superior, hay gente que lo compagina con otra carrera, pero yo quiero dedicarme plenamente al arpa.

¿Cómo recibieron sus padres la propuesta de querer tocar el arpa? ¿Y la de ser arpista?

Siempre me han apoyado. Al final entrar en un conservatorio y aprender música es algo muy gratificante para uno mismo y para la familia entera.

En relación a ese estilo de vida y a la complejidad de combinar los estudios en el conservatorio con los del instituto. ¿Cómo ha sido capaz de organizarse?

Ha habido años que me ha ido mejor en una cosa y peor en otras. Siempre que he podido convalidar asignaturas lo he hecho. Por ejemplo, música en el instituto no la cursaba. Al final vas aprendiendo con los años a llevarlo todo mejor y a organizarte. El conservatorio te enseña mucho a ser disciplinado.

¿Qué hizo que viese en el arpa un instrumento tan especial?

La gente no sabe mucho sobre el arpa. Es especial porque es un instrumento muy majestuoso, muy bonito y también muy poco conocido.

¿Qué tipo de música le gusta?

No me gusta mucho el reggaeton. Mi grupo favorito es Extremoduro, Amaral y Fleetwood Mac.

¿El arpa es un instrumento versátil? Con este instrumento, ¿se pueden interpretar géneros como el hip hop?

Podría ser. No lo he escuchado nunca, pero es versátil, es como un piano de pie. Al ser un instrumento polifónico existen muchas posibilidades.

¿Qué ha supuesto para usted ganar el certamen Arpa Plus?

Hacía tiempo que no iba, pero este año lo intenté y salió genial. Gané el primer puesto de mi categoría, y el primero de todas las categorías por lo que me hicieron entrega de el gran premio, el arpa.

¿Cuál es la situación laboral actual del arpista?

Como salidas laborales tenemos orquestas, carrera de solistas o la docencia. El arpa no es usual por lo que los arpistas somos muy demandados.

¿Por qué cree que hay menos arpistas que pianistas o violinistas? ¿La gente debería darle una oportunidad a este instrumento?

Son instrumentos más típicos y comunes. Si es lo que la gente ve, es lo que quiere tocar. La gente debería darle una oportunidad al arpa por su sonido envolvente y por la versatilidad que presenta. Cuando escuchas un arpa solista suena de maravilla, si escuchas a un trompetista de solista, no suena igual.

¿Cuáles son sus expectativas de futuro?

Mi objetivo es viajar mucho y seguir formándome. Cuando me canse de movimiento, en orquestas y de solista, me gustaría ser docente y enseñar a niños. Si es en Badajoz, no lo sé, pero mi ciudad me encanta.