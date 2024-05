Un piso alquilado en Badajoz acaba en pesadilla: «Me lo dejó lleno de excrementos»

El piso lleno de excrementos de perro, la nevera invadida por cucarachas y gusanos, muebles rotos, puertas mordidas y arañadas y la mayor parte del mobiliario robado. Este es el infierno que se encontró Ángel Morera a principios de este mes tras acceder al piso que tenía alquilado en la avenida Corte de Peleas de Badajoz.

«Entré vomitando», ha explicado Ángel a este diario, recordando así el caos que halló en el apartamento que alquila desde hace más 15 años.

Todo se remonta, como ha narrado el propietario del inmueble, al mes de abril del año pasado. «Un hombre quiso alquilar el piso y presentó su nómina, vi que era policía militar y me fie de él». Con el tiempo, las cosas se complicaron cada vez más. El inquilino comenzó a retrasarse en los pagos, llegándole a Ángel facturas de luz sin abonar. No fue hasta el pasado mes de marzo cuando la situación dio un giro drástico en el momento en que el arrendatario decidió «ya no pagar más». «Bloqueó mi número de teléfono y yo decidí ponerme en contacto con mi abogada», ha relatado Ángel. Dos meses después, específicamente este 6 de mayo, le llegó un mensaje del ex inquilino: «Tienes las llaves en el buzón», señalaba. Eran altas horas de la madrugada cuando lo recibió y Ángel no tardó en sospechar que el piso se encontraba en malas condiciones, sin esperar, lo que encontraría al día siguiente.

«Llegué, cogí las llaves y subí. Alucinas si ves el piso», ha explicado. El desagradable y nauseabundo olor no fue la única sorpresa del propietario al entrar al inmueble que además estaba prácticamente «vacío». «Se ha llevado mis camas, armarios, mesas de escritorio, sillas de salón, de estudio... Lo que hay no es mío y está destrozado», ha narrado.

El aroma no solo se propagaba por las zonas llenas de heces de perros, Ángel encontró en la cocina una bombona de gas tumbada, abierta y con una fuga. «No hemos explosionado de milagro», ha expresado. Para más sorpresas, el arrendatario, actualmente denunciado por Ángel en la Jefatura de Policía Nacional, no respondía a las llamadas.

Los vecinos

Al salir al descansillo del edificio los vecinos se percataron de la presencia de Ángel y acudieron a hablar con él. «Menos mal que se ha ido», decían algunos. «Se marchó y dejó a dos perros de raza grande encerrados en el piso durante dos meses», le comentó otro.

La incógnita de Ángel a los vecinos en ese momento fue preguntar tajantemente:«¿por qué nadie me ha dicho nada?. «Han mirado para otro lado», ha lamentado.

2.700 euros es el dinero que Ángel debe pagar íntegramente a una empresa especializada para la limpieza del domicilio. Actualmente, reclama al ex inquilino casi 20.000 euros en daños.

En el momento de los hechos el arrendatario se marchó sin dejar huella. Como respuesta, Ángel publicó una foto suya en redes sociales para localizarlo. Ese mismo día el ex inquilino se puso en contacto con él para pedir que eliminase la publicación y le aseguró que le abonaría el pago que precisaba. «Fui bueno y no le pedí el total, le reclamé 15.000 euros». Después de semanas, Ángel sigue esperando el pago.

Sin buenas experiencias como arrendador y tras sufrir este infierno que le ha hecho pasar por comisaría, la decisión de Ángel ahora es contundente. «No lo voy a alquilar más el piso. A partir de ahora estará en venta».