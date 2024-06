Aparece un dedo amputado en la piscina de verano de San Roque en Badajoz

Sorpresa monumental de los trabajadores de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) de Badajoz este viernes por la mañana cuando limpiaban la piscina de verano de San Roque. Al vaciar el vaso de adultos se han encontrado con una falange prácticamente completa. Ha sido sobre las nueve de la mañana.

Podría tratarse del dedo de un hombre que el pasado mes de septiembre, cuando las instalaciones ya estaban cerradas, saltó la valla metálica, se lo enganchó un anillo y se arrancó casi de cuajo la falange. Los trabajadores han hallado cerca un anillo, que podría ser el que la víctima llevaba cuando perdió el dedo.

Agentes de la unidad Científica de la Policía Nacional, tras ser avisados del hallazgo, se han desplazado hasta la piscina de San Roque para recoger el dedo y analizarlo.

Por su parte, la Policía Judicial ha abierto una investigación para tratar de localizar a la persona a la que pertenece la falange encontrada que, pese a los meses que han pasado, está bastante conservada, posiblemente por haber permanecido bajo el agua durante todo este tiempo.

Los trabajadores de la FMD estaban terminando de limpiar la piscina, que abre la próxima semana, cuando al enchufar la manguera para retirar el fango han visto algo sospechoso. "¿Qué es eso?" Y era un dedo". Han tenido pocas dudas, porque se distinguía perfectamente. "Al principio nos pareció que era de plástico, pero enseguida nos dimos cuenta de que era humano" ha explicado uno de ellos.

"Limpiando las piscinas me he encontrado muchos anillos, pendientes, pero un dedo... nunca", decía sin salir todavía de su asombro uno de los operarios de la FMD.

No lo han tocado y, de inmediato, han llamado a la Policía Nacional, que también se ha sorprendido cuándo le han comunicado el hallazgo. En un primer momento, los operarios no lo han relacionado con el incidente ocurrido el pasado mes de septiembre en el que un varón perdió la falange, pero poco después, un compañero que trabajó el verano pasado en las instalaciones lo recordó y han empezado a atar cabos. Fue el 24 de septiembre por la noche, una vez se había terminado la temporada de baño y las instalaciones permanecían cerradas. El hombre se subió a la valla y se enganchó con el anillo que llevaba en el dedo. Antes de que los servicios de emergencia llegasen al lugar, consiguió liberarse a la fuerza, a consecuencia de lo que perdió el dedo. Aunque se buscó por el entorno, no fue posible localizarlo. Ahora ya se sabe que cayó al agua. Aunque de momento, y a la espera de los resultados de las pruebas y la investigación, la Policía Nacional no confirma este extremo.

Una vez que los agentes han retirado la falange del fondo de la piscina, los trabajadores han proseguido con las tareas de limpieza con normalidad, para que las instalaciones estén listas para abrir al público la próxima semana.