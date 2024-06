El juzgado pide detalles del contrato del hermano de Pedro Sánchez a la Diputación de Badajoz

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha solicitado a la Diputación de Badajoz información detallada sobre la contratación, funciones y sueldo David Sánchez Pérez-Castrejón (de nombre artístico David Azagra), hermano del presidente del Gobierno, nombrado coordinador de los dos conservatorios pacenses en 2017 y director del programa 'Ópera Joven' y la Oficina de Artes Escénicas de la institución provincial desde 2021.

La jueza, según el diario El País, ha abierto diligencias previas tras la denuncia presentada por Manos Limpias contra David Sánchez, a quien acusa de no acudir a su puesto de trabajo y de tributar impuestos de manera irregular al haber establecido su domicilio de residencia en Elvas (Portugal). El autodenominado sindicato también ha denunciado al secretario del PSOE regional y presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, y jefe de Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, Alejandro José Carvajal.

De momento, el juzgado aún no se ha notificado que se haya admitido a trámite la denuncia por presuntos fiscales, tanto contra Hacienda como contra la Seguridad Social, malversación y fraudes y exacciones ilegales.

Asimismo, la jueza ha solicitado a la institución provincial un informe sobre la creación de una comisión de investigación sobre la situación de David Sánchez, que se acordó tras una moción del grupo popular.

Manos Limpias basa su denuncia en noticias de prensa y en la información disponible en Internet y en redes sociales sobre las responsabilidades del hermano de Pedro Sánchez. Por ejemplo, afirma que "en estos siete años en que David Azagra ocupa el puesto de director de la orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, no la haya dirigido en otras ocasiones, dado el amplio calendario de eventos que publicitan". "Pero si es grave comprobar que no dirige la orquesta sinfónica de Badajoz más aún lo es conocer que no asiste a su puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz, salvo en contadas ocasiones", en lo que se basa en una información de El Debate, que ha adelantado el auto en el que el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz pide información sobre el hermano del presidente a la diputación pacense.

Por su parte, Gallardo ha mostrado su confianza en la justicia ante lo que ha calificado como una denuncia "falsa". «Este pseudosindicato no tiene nada limpio, y menos las manos. Es una parafernalia más de un grupo ultraderechista. Sabemos cuáles son las intenciones, lo que no conocemos es quiénes están detrás de este interés, pero se descubrirá. Siempre he tenido una firme confianza en la justicia. Nosotros no somos de poner la otra mejilla, y cuando se reconozca que es una denuncia falsa, si tenemos posibilidad de iniciar acciones legales, lo haremos. Ahora calma», dijo hace solo unos días.