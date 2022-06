El pasado lunes 27 se estrenó el tercer capítulo de 'Mi gran boda Gipsy', en el que se celebró el enlace más esperado de todos: la boda de la Rebe y el José. Y es que, tal y como anticipaba la premisa de la serie "Como todo buen cuento de princesas, romances imposibles y enredos familiares, la historia de La Rebe tendrá un desenlace feliz, con el triunfo del amor y un "Sí, quiero" histórico pronunciado en el enlace del año", la Rebe se casó por todo lo alto.

Antes de comenzar la ceremonia, con la novia lista y todos los familiares preparados para recibirla vestida de blanco, José apareció montado en una carroza tirada por caballos. "No he podido ser más feliz en mi vida que en ese momento", decía la Rebe.

Montados en la carroza, pusieron rumbo al salón de celebración. Aunque se sentía “como en una película”, la Rebe tuvo su pequeño momento de pánico por miedo a los caballos. Nada que no se pudiera solventar con las bonitas palabras de José: “Hoy es tu día, disfrútalo y sé la Cenicienta del cuento”.

Una vez dentro del salón de celebración, acompañados de su hijo, la novia se acordó de alguien muy especial para ella: “¡Esto va por mi abuelo!”. Recientemente fallecido, ocupaba el corazón de su nieta en el día más importante de su vida.

El resto de la ceremonia transcurrió con normalidad, las emociones estaban a flor de piel y ambos se dedicaron palabras especialmente bonitas. Antes de que la novia abriera su corazón, su padre, Dani, también pronunció un precioso discurso dedicado tanto a su hija como a su yerno. “Aquí lo que se celebra es el amor. Que Dios os bendiga mucho, que aumente la familia. Yo no pierdo una hija, gano un hijo”. Dani y José se fundían en un sincero abrazo: “Mi familia también sois vosotros”, resaltaba el novio.

La fiesta estuvo llena de risas, bromas y también alguna lágrima. Uno de los sueños de la Rebe se cumplió esa noche. Tanto ella como José habían estado asistiendo a una escuela de baile en Madrid para ensayar el mejor baile de su vida, con la canción de ‘La bella y la bestia’.

Entre unas cosas y otras, la pareja no tuvo todo el tiempo que hubiera querido para perfeccionar su baile pero, a veces, lo mejor es improvisar: “Empezó a sonar la música, cogí la mano de Jose y me dijo que me dejara llevar”, aclaraba la Rebe.

No cabe duda de que fue uno de los capítulos más emotivos de la serie, cuyos mejores momentos puedes visualizar aquí.