El SES realizará este martes un cribado de pruebas diagnósticas de covid en el Centro de Salud de Aldea Moret, de 9.00 a 14.00 horas. No es necesario coger cita pero sí presentar la tarjeta sanitaria. Puede acudir cualquier persona que no tenga síntomas, pero no aquéllas que estén en cuarentena por ser contacto estrecho o casos confirmados.

Además, desde este lunes y hasta el próximo viernes, día 30 de abril, también se hará un cribado masivo en el PAC del Hospital Virgen de la Montaña (15.30 a 20.00 horas) con las mismas condiciones.