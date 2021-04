El mayor de los dos viaductos de la ronda este pasó este lunes su prueba de carga. Este paso elevado tiene una longitud de 300 metros y está en el tramo de la vía urbana más próximo al residencial Universidad. El otro viaducto, con menos trayecto, está sobre la Ribera del Marco, en la prolongación de la avenida de la Hispanidad.

La fecha para la finalización de los trabajos se mantiene a finales de mayo. El alcalde, Luis Salaya, aseguró este lunes que no habrá nuevos cambios en la previsión para acabar los trabajos y añadió que los que haya serán mínimos y no afectarán a la fecha de final de obra. Desde la Consejería de Movilidad se confirmó este lunes que se mantiene la planificación de finales de mayo. Esta no es la fecha para la apertura de la nueva vía urbana, sino de la finalización de las obras, después se tendrá que revisar lo construido antes de que se permita la circulación.

Las empresas adjudicatarias solicitaron hace un mes la ampliación del plazo durante un periodo de dos meses más. El acta de replanteo de los dos tramos en los que se divide la ronda se firmó el 25 de abril de 2018 con un plazo de ejecución de 30 meses. De haberse cumplido, los trabajos tuvieron que finalizar en octubre del 2020. Se va a terminar siete meses después. La primera ampliación del plazo para acabar la ejecución de la vía de circunvalación fue hasta finales de marzo. La nueva es hasta el 25 de mayo.

Las causas dadas hace un mes por la administración para explicar la nueva prórroga fueron dos. La primera por razones climatológicas, por las precipitaciones, dado que llovió 44 de los 89 días laborables que hubo entre octubre de 2020 y febrero de 2021, lo que impidió la ejecución de los trabajos. Y la segunda es por la necesidad de soterrar y modificar una línea de alta tensión en la glorieta de acceso a la carretera del santuario de la Montaña.

La ronda este tiene una longitud de 3,8 kilómetros. Durante su ejecución se han realizado tres modificados, los dos últimos han supuesto un coste adicional de 1,5 millones que se han sumado a los 20,5 del importe de la adjudicación de los dos tramos en los que se ha dividido la ronda este para su construcción, uno desde la carretera de Miajadas hasta el acceso al santuario y otro desde este último punto hasta la carretera de Trujillo, en la glorieta de acceso a la Universidad Laboral y la Guardia Civil, donde la ronda este conecta con la ronda norte.

Uno de los modificados se aprobó para la protección de las grutas que aparecieron en las inmediaciones de la Ex-206, mientras que otro es para la estabilización de los taludes en la zona del mirador de la Montaña y para reforzar la seguridad peatonal, además de la puesta en valor de los restos de la Guerra Civil (una garita). Una vez que finalice la ronda este, quedarán por ejecutarse los 3,1 kilómetros de la sur, que está en fase de adjudicación del proyecto.