Aldea Moret es la zona de Cáceres que presenta un mayor índice de positividad en las pruebas del coronavirus. Según los datos facilitados por el Servicio Extremeño de Salud (SES) esta tasa se sitúa en estos momentos por encima del 5%, que es el límite fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el control de la pandemia. El resto de las zonas de salud se encuentran por debajo de ese índice, según detalla Sanidad.

Por esta razón el SES ha organizado para esta mañana un nuevo cribado masivo en el centro de salud de Aldea Moret, para detectar el mayor número de positivos asintomáticos y frenar la propagación del virus. Se llevará a cabo por la mañana, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Para someterse a la prueba no será necesario tener cita previa, solo será obligatoria la presentación de la tarjeta sanitaria del SES. Y podrá hacérsela cualquier persona que no tenga síntomas de padecer la enfermedad. Sanidad recuerda que no deben acudir las personas que estén en cuarentena por ser contacto estrecho ni casos ya confirmados.

Una vez que se realicen la prueba (puede ser un test de antígenos o una PCR) el usuario no estará obligado a aislarse en su domicilio hasta conocer los resultados, que les serán comunicados vía telefónica en un plazo de 48 horas, siempre que sea positivo (si es negativo es posible que no reciba comunicación). Además, a través del centro de salud online se ha incluido ahora la opción de consultar los resultados de los test de antígenos (no de PCR) sin necesidad de contar con el DNI electrónico (está disponible en el apartado ‘Mi historial clínico/ Informes/ Resultado de otras pruebas’).

Es la segunda vez que Sanidad decide realizar un cribado masivo en esta barriada en el último mes. En la otra ocasión se llevó a cabo el 17 de marzo, cuando acudieron 86 personas, un bajo porcentaje para los más de 6.000 usuarios que dependen de este centro de salud. Además en el Punto de Atención Continuada del Nuestra Señora de la Montaña seguirá también desarrollándose otro cribado masivo. En este caso en horario de tarde, de 15.30 a 20.00 horas. Tampoco será necesaria cita previa y solo podrán asistir las personas que no presenten síntomas compatibles con el coronavirus.

Precisamente hoy uno de los que se someterá al test será el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, que ha anunciado su asistencia a partir de las 15.30 horas. Según indica, los cribados «son una buena herramienta para dejar de estar a la defensiva y pasar a la ofensiva del virus» por lo que insta a los cacereños a participar en ellos.

Mientras tanto, la situación se estabiliza en la capital cacereña. En los últimos siete días se han reducido los contagios a la mitad, en relación con la semana anterior: entre el lunes pasado y ayer se han contabilizado en la ciudad 41 nuevos casos, frente a los 72 de la semana anterior. Cabe destacar además que ayer no hubo ningún nuevo positivo, ni en el área de salud ni en la capital cacereña.

Estos datos llevan a un descenso de la incidencia acumulada, que ayer se situaba en 114 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días y en 39 a una semana. En el San Pedro de Alcántara hay en estos momentos 18 personas ingresadas, cuatro de ellas en UCI.

Por otro lado, la Policía Local ha puesto 27 denuncias durante el puente de San Jorge (se han duplicado con respecto al fin de semana anterior). 16 de ellas han sido por incumplir el toque de queda, cuatro por no llevar la mascarilla, seis por ruidos en viviendas y una por desacato a la autoridad.