Los orígenes de la Feria de Mayo se remontan al siglo XIII cuando en el Fuero de Cáceres se hace alusión a las transacciones comerciales, sobre todo de ganado, que se daban en la ciudad. Desde mediados del siglo XIX los ganaderos de la ciudad luchan por crear una feria ganadera acorde con la importancia de una capital de provincia como Cáceres. En el archivo de la Diputación de Cáceres se conserva un expediente inédito del año 1863, por el que el ayuntamiento solicita al Gobierno Civil la permuta de una porción de la Dehesa Boyal por las denominadas de Cáceres el Viejo, de dominio particular para celebrar allí la feria de mayo anual de la ciudad. No obstante, no fue hasta treinta años después cuando se celebró la primera Feria de Mayo reconocida. Fue en 1896 con Nicolás Carvajal Cabrero como alcalde. Su celebración se produjo tras múltiples reuniones previas que el ayuntamiento mantuvo con ganaderos. El Rodeo fue su primera ubicación. En años posteriores se trasladó a la estación de trenes vieja, lo que actualmente se conoce como Los Fratres (avenida Isabel de Moctezuma) y ya a finales de los años 80, al antiguo campo de aviación en el recinto ferial e hípico, donde se ha venido celebrando en las últimas décadas hasta la actualidad.

Es precisamente este recorrido a través de sus recuerdos el que propone la capital cacereña como alternativa a que este año San Fernando no cuente con su feria y finalmente se traslade a septiembre tras el acuerdo del ayuntamiento con los feriantes. De esta forma, la Diputación de Cáceres, a través de su departamento de Archivo y Bibliotecas, invita a disfrutar de la feria de «una manera muy especial, haciendo un viaje por su historia a través de documentos e imágenes que integran la muestra titulada ‘Nos vamos de feria’. De esta forma, hasta finales de junio el vestíbulo del edificio Pintores 10 de la capital cacereña acoge carteles de las ferias de distintos años firmados por Burgos Capdevielle o Juan Caldera, entre otros; un cartel de toros de 1897, fotografías de la feria del año 1900, programas de mano o imágenes realizadas durante el concurso de ganado, en 1920.

La exposición se encuentra enmarcada dentro proyecto ‘Hablan nuestros documentos’, un programa que desarrolla en la institución provincial con el que se rinde homenaje a la historia, la tradición y la cultura a través de los documentos que se conservan en la institución provincial. La entrada a la muestra es gratuita y se puede visitar en el horario de la sala Pintores 10 de lunes a viernes de 10.00 horas a 14.00 horas y de 16.00 horas a 20.00 horas. El espacio cuenta con las medidas de seguridad para evitar contagios.