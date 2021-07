Lo acaba de anunciar el grupo municipal Unidas Podemos por Cáceres: el equipo de Gobierno que lidera Luis Salaya ha rectificado en su intención de hacer el carril bici que atraviesa los jardines del Parque de Aguas Vivas. Ahora se hará por la calzada, recogiendo así la propuesta de la formación y de la plataforma Parque de Aguas Vivas no se toca y las asociaciones ciudadanas.

"Nos congratulamos de que el equipo de gobierno abandone sus planes en contra de la sostenibilidad, porque rectificar es de sabios, pero este caso muestra una vez más que el ayuntamiento no puede excusarse en que se había publicado y no había habido alegaciones, como si los ciudadanos no tuvieran nada mejor que hacer que leerse todos los planes del ayuntamiento por si alguno les pudiera afectar", ha dicho la formación.

A juicio del grupo municipal cuya portavoz es Consuelo López "eso no es transparencia, ni participación. La administración debe fomentar la participación de manera activa. No puede ser que los ciudadanos deban dedicar su tiempo y su esfuerzo a oponerse a cualquier ocurrencia municipal”.

Ha añadido que el trabajo de los representantes municipales es “hacer llegar de manera efectiva a los ciudadanos los planes de actuación, escuchar las demandas de los ciudadanos y actuar al servicio del interés de todas y todos. Nos alegramos de la rectificación municipal, pero de nada servirá si no extraemos conclusiones para mejorar el funcionamiento de las instituciones".

En este sentido se ha referido a las escaleras mecánicas de Alzapiernas, a la ha puesto como ejemplo. Su fiasco "debía haber sido suficiente, pero, aunque este equipo municipal se muestra más sensible al sentido común y al bienestar de los ciudadanos, se mantienen las mismas inercias”. Finalmente, Unidas Podemos reclama una política por y para los ciudadanos, fomentando la transparencia y la participación, haciendo llegar a la ciudadanía sus planes de actuación y escuchando sus demandas.