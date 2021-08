La laureada serie de HBO ‘Juego de Tronos’ tiene unas condiciones muy severas de confidencialidad aunque lo cierto es que ha trascendido que su oficina técnica está montada en la ciudad desde el pasado mes de julio, y que se quedará un buen tiempo entre nosotros, porque «Cáceres es la base europea del rodaje, donde se agrupan las oficinas y todo el equipo técnico, además de dónde se centrará mucha parte de la acción».

‘Juego de Tronos’ comenzará a rodar oficialmente en el mes de octubre, pero ya hay bastantes integrantes del equipo alojados en la ciudad, por lo que el impacto económico se está produciendo. Además, han contactado con algunas empresas locales que harán la asistencia técnica, «puesto que es un rodaje complejo y van a tener muchas necesidades», confirmaron a este diario fuentes cercanas al equipo.

La superproducción de HBO rodará secuencias de su precuela ‘House of dragons’ en la capital cacereña, según anunció el pasado 30 de junio el alcalde, Luis Salaya. El rodaje comenzó en abril y la previsión es que sus actores lleguen a Cáceres este otoño. La productora Fresco Films, el enlace en España de la producción, ha elegido igualmente localizaciones en Trujillo.

Esta es la segunda ocasión que la famosísima serie de televisión escoge la capital entre sus localizaciones. En 2016 ya rodó varias secuencias de la séptima temporada en el interior de la parte antigua. Ese mismo año se desplazó hasta Los Barruecos en Malpartida de Cáceres para rodar la épica batalla de esa misma temporada.

Y eso que el rodaje de ‘House of the Dragon’ se está realizando no sin las dificultades que entraña la situación sanitaria mundial. Tal es así que a mediados del mes pasado tuvo que paralizarse después de que un miembro de la producción diera positivo por covid-19 mientras filmaban unas escenas en Reino Unido. Según una exclusiva publicada por el diario Deadline, el positivo correspondía a la zona A de la producción, que incluye al reparto de la serie.

En diciembre de 2016, Cáceres vivía la fascinación de convertirse en el plató natural de la entrega, donde residieron durante semanas sus actores. En la ciudad monumental hubo dos días de rodaje, el 14 y 15 de diciembre. El Arco de la Estrella, la plaza de Santa María, la Cuesta de la Compañía y la plaza de las Veletas ya son rincones inmortales. Antes, Malpartida de Cáceres había recibido a todos los equipos para rodar la gran batalla. 23 días duró esta tarea, desde el 19 de noviembre hasta el 12 de diciembre. El castillo de Trujillo fue el primer punto en el que se rodó en Extremadura, el 15 de noviembre. De modo que por la provincia se despacharon los sangrientos conflictos de los Lannister, los Stark y los Targaryen. Juego de Tronos ha sido el producto audiovisual más visto de la historia. Además tuvo un gran impacto en el sector turístico de la ciudad. Ahora, una nueva oportunidad asoma para la siempre bella ciudad de Cáceres.