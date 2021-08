Inicia el mes de septiembre con buen pie y siéntete bien ya durante todo el año. En El Perú Cáceres Wellness conocerás seguro a gente estupenda y te divertirás en un espacio donde prepararse es un placer. No te preocupes por la edad o tu actual forma física. Si tienes dudas acércate a la calle Virgen de Guadalupe, 41. Te enseñamos sin compromiso las instalaciones mejor dotadas de la ciudad. Cuando nos conozcas te quedarás con nosotros. Seguro. Porque en El Perú lo tienes todo para el deportista nato y para quien no lo es, con más de medio millar de actividades al mes. Verás tus progresos en la aplicación móvil y te sentirás cada día mejor. La era digital es una realidad en este centro deportivo y permite que los profesionales y usuarios evalúen los progresos. Motivación al instante gracias a la tecnología.

Pádel, natación y rítmica comienzan el 1 de septiembre

El próximo miércoles día 1 de septiembre El Perú Cáceres Wellness pone en marcha los cursos deportivos de la Temporada 2021-22 en pádel, natación y gimnasia rítmica. Adelántate a todos y no te quedes sin tu plaza con el mejor horario en los grupos que se están formando. Ya puedes darte prisa si no quieres quedarte sin la camiseta oficial del club de regalo. Será tuya si te inscribes antes del día 31 de agosto. ¿Que no sabes qué nivel tienes? No te preocupes, pregunta en recepción o mándanos un correo y te haremos una prueba para encontrar el grupo que mejor se adapte a tus características. Los grupos se cierran por orden de inscripción. Ponte las pilas y acércate nuestras instalaciones.

La escuela de pádel de El Perú Cáceres Wellness, con 300 alumnos, tiene cursos para todos los niveles en sus siete pistas de cristal, seis de ellas cubiertas. El palmarés de sus deportistas es abrumador, con títulos regionales y nacionales. Practica el deporte de moda y fórmate con los verdaderos campeones. Los horarios son muy variados, de lunes a sábados por la mañana. Todo el espectro deportivo está cubierto, desde la base a la alta competición.

La gimnasia rítmica es también otro de los ‘buques insignia’ de este centro deportivo. Es posible inscribirse desde los 3 años y para todos los niveles, con preparación física, ballet, danza y aparatos, y entrenadoras de primer nivel. Las instalaciones son perfectas para iniciarse en este deporte. Pero, ojo, que las pequeñas vienen pisando fuerte: en El Perú entrenan las subcampeonas de España, que ya se preparan de cara a la temporada 21/22. Las chicas tienen ilusión, ganas y mucho talento. Se divierten haciendo lo que más les gusta. ¿Quieres ser una de ellas? Aún puedes presentarte a las pruebas de nivel y ver cuál es el grupo que más te conviene. Haz amigas para toda la vida, aprende una disciplina apasionante y pásatelo en grande poniéndote en forma.

Beatriz Aragón, directora de Gimnasia Rítmica de El Perú, anima a todo el mundo a inscribirse y perderle el miedo al primer día de ejercicios. Con solo 7 años sus alumnas han competido en un Campeonato de España.

Pero si por algo se distingue El Perú Cáceres Wellness es por su gran club de natación. Es el centro de actividades acuáticas de referencia en la ciudad, el mejor dotado, donde nadadores de todas las edades se lo pasan en grande. Muchos van por indicación médica, generalmente por problemas de espalda, pero cuando lo prueban se quedan para siempre. De 3 a 6 años etapa de infantil (de primero a tercero), los profesores guían a los pequeños nadadores en la flotación, inmersión, desplazamiento y actitudes como la colaboración, respeto, higiene... pero son los mayores quienes disfrutan como niños y se mantienen a punto con el aquaerobic. Cuando lo prueban ya no faltan ni un día. Algo tendrá que engancha. Nunca es tarde para aprender.

Centro acuático y fitness, todo en uno

El Perú Cáceres Wellness es un centro deportivo dotado con todos los servicios imaginables. Disfruta del bienestar de este centro acuático y fitness único en la ciudad, abierto de lunes a domingo, 355 días del año. Desde que se entra a las instalaciones la tecnología se pone al servicio del bienestar del cliente, que puede consultar sus progresos y comentarlos con sus preparadores. Los beneficios de la práctica deportiva no son inmediatos pero la mejora en la salud es continua y eso puede apreciarse con nuestra app. El Perú dispone de las máquinas Tecnogym más avanzadas del mundo. Pero esa tecnología no sería nada sin el asesoramiento profesional y pegado al terreno de los monitores y profesores de las múltiples actividades.

El Perú Cáceres Wellness es ideal para las familias y tiene paquetes de servicios específicos para ellas. Existe la posibilidad de elegir miembros y pagar menos cuantas más personas integren la cuota, donde los menores de 13 años salen gratis desde cuotas de 2 llaves. Hay hasta cuatro cuotas distintas. Entérate en nuestra web. El centro es perfecto para la conciliación familiar pues en este centro deportivo tienen cabida desde niños pequeños, con actividades incluidas en la cuota, como la ludoteca, hasta los deportistas de alto nivel. De hecho acoge el programa Pro El Perú Cáceres Wellness Actívate en el que participan deportistas gracias a la Fundación Jóvenes y Deporte para mejorar la preparación física de la élite del deporte regional. Los jugadores del Cacereño y la cantera del Cáceres Patrimonio de la Humanidad entrena allí Pero además, nunca se olvida de los mayores que han convertido a El Perú en su centro deportivo de día. Ya no hay excusas para ponerse en forma. El Perú Cáceres Wellness es la oferta más completa para ponerse en forma.

¿Por qué El Perú Cáceres Wellness? 1. Es el primer centro que pone en marcha sus cursos deportivos, que ahora comienzan en septiembre y se extienden hasta julio. 2. La oferta de clases es inmensa y se ajusta al calendario laboral. 3. Todo el deporte se integra en un solo centro. Toda la familia puede participar de las instalaciones en las múltiples propuestas y no se pierde tiempo en los desplazamientos. 4. La práctica deportiva es el mejor antídoto contra la obesidad. 5. Tiene la última tecnología en máquinas de ejercicio físico y el aire se renueva constantemente.

Datos de contacto:

Estamos en el 927 62 94 38 ¡Llámanos!

Síguenos en Facebook Síguenos en Instagram Síguenos en YouTube