El calor de unas barras amasadas por numerosas manos a diario se ha convertido en el epicentro de un movimiento que mezcla deporte y pasar un rato agradable. Ejercicio y entrenamiento. Esfuerzo y disciplina. Un cóctel atractivo que seduce a un colectivo cada día más amplio y heterogéneo de personas que se reúnen alrededor del metal en la capital cacereña. La calistenia permite realizar una actividad física sin máquinas y empleando tan solo el peso de tu propio cuerpo. Celia Mariscal Román (Cáceres, 1995) descubrió esta modalidad hace cinco años, le dio mucha confianza y hace unos días se proclamó campeona de Europa en Sevilla en la categoría de street lifting (calistenia con peso). Aunque requiere cierta agilidad, la extremeña asegura que «puede practicarlo quien quiera, pues no hace falta tener unas condiciones físicas especiales». Así, el deporte está pensado para gente de todas las edades, perfiles y características.

Habla con voz suave. Es sonriente y de gesto amable. Hasta parece que se sonroja cuando se le expresa admiración por lo que acaba de conseguir. «Aún hay quien piensa que si una mujer practica un deporte de fuerza su cuerpo adoptará una apariencia masculina. Nada más lejos de la realidad: estos entrenamientos son muy beneficiosos para la musculatura. A pesar de los prejuicios existentes, muchas chicas también lo practican», cuenta con gran orgullo a El Periódico Extremadura. «Por Instagram (@Cepelipi) me han hablado un montón para pedirme más información», señala la deportista.

Por eso, anima a mujeres, jóvenes, niños y mayores a unirse a la práctica de este deporte, «que tiene beneficios psicológicos, sociables, en el rendimiento de cualquier tarea cotidiana, las posturas e incluso las habilidades gimnásticas y supone una alternativa a los ‘deportes mayoritarios’ que suele practicar la población. Igualmente es una opción gratuita a los gimnasios», destaca esta entrenadora personal para gente que se está iniciando en un mundo muy bello.

Calistenia viene del griego kalos (belleza) y sthenos (fuerza, vigor). La belleza de la fuerza. Del movimiento. «Es la base de cualquier otro deporte», explica Mariscal. Los entrenamientos que Celia lleva a cabo con el resto de sus compañeros y su pareja Álvaro Huertas (otro experto en la materia), integran sentadillas, fondos de pecho, flexiones e incluso dominadas, todo para trabajar el cuerpo, fortalecer los músculos y además, favorecer su desarrollo. Igualmente realizan ejercicios como el peso muerto, abdominales, fondos de tríceps.... «Todos son ejercicios muy completos que ayudan a ganar fuerza en los brazos, piernas y abdomen, entre otros más especializados, para los cuales se requiere una cierta preparación física», afirma.

Más parques

«La demanda de parques se ha multiplicado de manera exponencial. Ahora disponemos de tres zonas (Mejostilla, Parque del Príncipe y El Rodeo que se inauguró el pasado lunes) a donde ir en toda la ciudad», sostiene Mariscal. Aunque lamenta que «las nuevas instalaciones no están bien acondicionadas, no vamos a poder entrenar de forma eficiente, porque hay algunas barras que no se encuentran bien colocadas para lo que nosotros hacemos. Los otros espacios están mejor adaptados. Ojalá que el ayuntamiento las pueda modificar y nos hubiese gustado que tuvieran en cuenta nuestra opinión».

La creación del área de calistenia en El Rodeo se enmarca dentro del Plan de Infraestructuras Deportivas del consistorio, un proyecto que contempla la sostenibilidad, modernización, ampliación y mantenimiento de las mismas al tiempo que adecua los espacios a los nuevos usos y prácticas saludables de la ciudadanía. Ha contado con un presupuesto aproximadamente de unos 21.000 euros. Dispone de una vida útil de tres décadas.

Celia Mariscal es graduada en Derecho y Administración de Empresas, compagina su pasión por la calistenia con la oposición al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Eso sí, esta cacereña no se olvida del agradecimiento a los de La Pajarería, la nave de La Mejostilla donde entrenan cuando llueve.