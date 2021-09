¿Logrará Rafa Mateos superar el techo que el 22 de mayo de 2011 alcanzó Elena Nevado? Hoy, en la presentación de su candidatura como presidente local del PP ha dicho que su proyecto nace "con la idea y objetivo fundamental de recuperar la alcaldía en 2023". Conseguir lo que logró Nevado es complicado porque aquella victoria popular no solo fue rotunda sino histórica ya que nunca antes había alcanzado tal número de concejales, 16, ni semejante porcentaje de votos, el 56%. Ni siquiera el exalcalde José María Saponi llegó a ese nivel de respaldo y representación. Nevado subió a la alcaldía el 11 de junio de aquel año tras haber obtenido unos resultados tan contundentes que hasta Aldea Moret, donde siempre había ganado el PSOE, la respaldó de forma abrumadora.

Esta mañana Mateos y Nevado han coincidido en el acto celebrado en la nueva sede a la que el PP se ha trasladado en la calle San Pedro de Alcántara después de años (aquellos años de Ángel Carlos Bernáldez) en Antonio Hurtado. La comparecencia se preveía como la escenificación de un relevo, puesto que durante dos legislaturas (las mismas que ocupó la alcaldía) Elena Nevado ha presidido el partido. "Hay unidad", ha dicho Mateos ya fuera de micros, aunque lo cierto es que en ningún momento de su intervención se ha referido al legado de su antecesora y en la organización del acto tampoco se han previsto declaraciones de la exalcaldesa que, por cierto, no ha abierto el pico.

Con tanta gente allí reunida, aunque faltaba el presidente provincial Laureano León, la sede se hacía oscura, pequeña y algo laberíntica puesto que se habían cerrado las vistas a la calle. Rafa Mateos, aparentemente nervioso, ha tenido "palabras de agradecimiento para los afiliados y simpatizantes de la ciudad que han mostrado -ha dicho- su apoyo a mi candidatura para que yo encabece el proyecto". El PP cuenta con 2.100 afiliados en la capital y Mateos ha registrado 513 avales para formalizar su candidatura, el partido exigía 50 y será la comisión organizadora quien tendrá que validar los mismos y hacer la proclamación, cuyo acto oficial está previsto para el próximo 7 de octubre. El plazo para presentar candidaturas concluye esta tarde a las 20.00 horas, aunque todo hace pensar que el líder del PP no tendrá más contrincantes.

Mateos ha defendido una alternativa "desde la seriedad, la coherencia, la responsabilidad y la reivindicación, porque entendemos que la ciudad no es más que nadie pero tampoco tiene que ser menos que otras ciudades de Extremadura", en referencia a la histórica exigencia de inversión a la Junta de Extremadura. Ha insistido en que su proyecto "nace abierto a todos los ciudadanos, donde se aúnen las sensibilidades, la representación de toda la sociedad cacereña, será el germen fundamental para recuperar la alcaldía".

Después ha lanzado dardos contra el alcalde, el socialista Luis Salaya: "Somos conscientes de la situación en que se encuentra la ciudad, de quién gobierna la ciudad. Queremos devolverle la ilusión que ha perdido en los últimos dos años. El gobierno de Salaya tiene abandonada a la ciudad, a las pymes y los autónomos, a los mayores, no apuesta por el deporte. Es un gobierno mejorable y el PP es la única alternativa. Comenzamos un proyecto político para formar esa alternativa, intentar aglutinar en torno a las siglas del partido a gran parte de la ciudadanía y que nos lleve al gobierno dentro de poco más de año y medio".

Rafa Mateos (Cáceres, 1981), es licenciado en Derecho y asesor jurídico del grupo popular en la Diputación. Fue secretario general de Nuevas Generaciones en 2001 y portavoz del gobierno con Nevado. Tras un sonado enfrentamiento con la alcaldesa, ésta dejó paso a su presentación como candidato a la alcaldía en 2019 y ahora es diputada autonómica.

Mateos no logró vencer a Salaya y esta mañana Elena Nevado sí ha hablado para este diario. Lo ha hecho, primero, para valorar sus ocho años como presidenta local del partido. "Quiero agradecer el trabajo que ha hecho no solo el equipo que formaba parte de la junta local sino tantos simpatizantes y militantes del Partido Popular que nos han acompañado todo este tiempo. A ellos mi agradecimiento, pero sobre todo a los cacereños, que nos dieron el apoyo, el cariño y el calor para impulsar en la ciudad un proyecto transformador que es el que todavía se ve en las calles".

En segundo lugar ella sí se ha referido al nuevo presidente. Ha guardado las formas, se ha tragado el sapo, ha aparcado las diferencias y ha dicho esto: "Rafa Mateos va a ser el próximo alcalde, sin duda, porque el PP tiene a Cáceres en el corazón y eso van a saber valorarlo todos los cacereños". ¿Dada la tesitura política actual, se superará su mayoría absolutísima? "Espero que sí, porque lo que ha demostrado este periodo de transición es que aquellos partidos minoritarios que venían a cambiarlo todo, lo único que han cambiado es su propia vida. Ahí tenemos el ejemplo del candidato de Vox (Teófilo Amores) que ha sido un voto inútil. Los cacereños ya tienen claro que la alternativa pasa por aglutinar el voto del centro derecha y creo que Rafa es el perfil adecuado para trasladar ese mensaje".

¿Y cuáles son sus perspectivas en la política? "El primer día vine a servir, así lo dije y es lo que he hecho durante este tiempo. Para mí es fundamental dar paso a las generaciones siguientes, este es un proyecto de partido, donde tenemos una cantera enorme capaz de seguir ilusionando a la gente. Este no es un proyecto de personas, es un proyecto político que encabeza el mejor, y en este caso el mejor es Rafa Mateos. Hay que generar ilusiones, hay que renovar, hay que saber dar pasos a generaciones que conecten también con los jóvenes, tan importantes para que se queden aquí y no se vayan. Y los demás, a seguir trabajando si se nos requiere donde se nos requiera. Serviré a mi partido si me lo pide y, si no, a seguir con la vida".

Tras sus palabras, foto de familia. La maquinaria electoral, esa que en algunas ocasiones no cuida los pequeños detalles, ya está en marcha.