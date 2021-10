Hoy nos ha surgido una duda sobre la fuente:

¿De qué material está hecha?

What is this made from?@HouseOfDragonTM @jorgevillar @Ayto_Caceres @HBO @GameOfThrones @jomez35 @AgustinBotines @PacoHurtadoSan @Lsalaya pic.twitter.com/zjcULQsQwZ