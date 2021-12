El machismo, también en los videojuegos

‘Vuelve a la cocina’, ‘mujer tenías que ser’…, y así uno y otro comentario del mismo tono y contenido en el video ganador del segundo concurso de audiovisuales ‘Por la igualdad de sexo y contra la violencia machista’, que ha convocado el Ayuntamiento de Cáceres. El video versa sobre el machismo en los videojuegos y se escucha en qué términos y con que frases se dirigen los jugadores masculinos a una compañera de juego del sexo contrario. Analiza un problema que también llega a la realidad virtual de los videojuegos.

Los autores del video ganador son Noelia Barquilla, una estudiante del instituto El Brocense, y Cristian Panadero, quien también estudio Iluminación, Captación y Tratamiento de Imágenes en el mismo centro educativo. A Barquilla se le ocurrió la idea cuando estaba con una partida del videojuego Valorant y escuchaba “los insultos de mis compañeros por ser mujer y estar jugando”, recuerda la joven, “ya no me sorprende porque son muchos años de insultos, lo que me da es rabia”, añade.

“El machismo se ha erradicado bastante, pero cuando estás en un grupo sí escuchas comentarios que están fuera de tono”, puntualiza Panadero, que cree que la solución está en “la educación que recibimos en casa”. El premio que han conseguido es de 500 euros en material audiovisual.

El segundo premio recayó en Silvia Liberal. Es un video más sencillo. Ella se dirige directamente a la cámara. Enlaza frases que son un preámbulo del machismo. “No vayas sola de fiesta, no me gusta”, “si no eres para mí, no eres para nadie”, “si te vas con ella, me siento solo”…, dice ante la cámara para concluir que hay “mil formas de empezar una relación de maltrato” y advertir de que hay “mil formas de aislarte y de caer en su chantaje emocional, hay mil formas de espiral de violencia de género y son mil formas invisibles". Es un discurso con el que quiere “ayudar a otras mujeres” y también dirigido a aquellas “que lo están pasando mal por esto”.

Silvia Liberal es del instituto Al-Qazeres, lo mismo que los dos ganadores del tercer premio, los estudiantes Juan José Almeida y Ainara Cañadas, cursan Integración Social. Su trabajo es un “popurrí de imágenes que denotan igualdad y la lucha feminista”, detalla Almeida, quien abogó por la “educación emocional y a partir de niños” para que se vaya erradicando la violencia machista.

El concurso que convoca el ayuntamiento tiene por objeto premiar las creaciones audiovisuales que promuevan valores de igualdad entre mujeres y hombres y de tolerancia cero al maltrato machista, así como sensibilizar a la juventud para prevenir y evitar conductas que puedan desembocar en situaciones de discriminación y desigualdad, según informa el ayuntamiento.

En su intervención durante la entrega de premios, el alcalde, Luis Salaya, destacó la importancia que tienen las políticas de igualdad porque “queda mucho por recorrer”, motivo por el que calificó de fundamental la participación de jóvenes y adolescentes.