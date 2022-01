Si el futuro de la provincia cacereña depende de la creatividad, las ganas y la preparación de sus gentes, ya hay camino abierto. Este periódico ha contactado con las ocho empresas ganadoras de los dos principales certámenes que organiza la Diputación de Cáceres para descubrir a los mejores emprendedores: los Premios a la Creación en la Industria del Software y el Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural (PIE). En todos los casos son personas inquietas por formarse y avanzar en su ámbito, que, o bien llegan desde otras comunidades atraídas por los recursos de la provincia, o regresan a sus orígenes después de un enriquecedor periplo profesional, o han apostado fuerte en lugar de hacer la maleta. Es decir: confían en el porvenir de Cáceres. Sus ideas hablan por sí solas y no permiten restar un ápice de esperanza al progreso de esta provincia. A continuación de detallan una por una:

Gafas de realidad virtual para superar miedos

‘Al miedo no hay que vencerlo, sino convencerlo’, dice el refranero. Y así es. Muchas veces no se trata de eliminar ese sentimiento, sino más bien de transformarlo para que no bloquee ni paralice a la persona. Pues bien, dos profesionales cacereños están desarrollando una solución encaminada al tratamiento de fobias como el temor a volar o el terror a las alturas, mediante realidad virtual. Se trata de una aplicación que expone al sujeto a una serie de imágenes que le sumergen en una experiencia lo más real posible, para que se vaya habituando a ella, conducido por un especialista médico. Esta singular aplicación les ha valido el primer puesto en los Premios a la Creación en la Industria del Sofware de la Diputación de Cáceres, en la categoría de empresas consolidadas.

Dicha app ofrece soluciones para problemas serios que llegan a coartar el movimiento de las persona. Ayuda a la rehabilitación de pacientes, al tratamiento de trastornos psicológicos y a la formación de profesionales sanitarios. Utiliza el sonido binaural para emular el mundo real y emplea la tecnología de realidad virtual (mediante gafas especiales) con la reproducción de escenarios 360º, que hacen posible tratar la agorafobia, la acrofobia... También permite realizar ejercicios de mindfullnes, a través de técnicas de respiración, y enfrentarse a pensamientos intrusivos.

La idea ha sido gestada por Enrique Blázquez, de 39 años, y Emiliano Fuente, de 37. Ambos son los titulares de la empresa Panorama Web Desarrollo, con sede en la capital cacereña. «El tratamiento de fobias se nos ocurrió porque un psicólogo demandó este tipo de desarrollos en una reunión en Madrid, junto con una empresa con la que colaboramos. Hicimos un prototipo inicial. Ahora, gracias a la ayuda económica del certamen (10.000 euros), ya estamos en una fase secundaria y hay empresas interesadas», indica Enrique Blázquez.

Se trata de un producto singular porque, a diferencia de otros, se ha realizado contando en todo momento con especialistas en psicología, de modo que son ellos los que proponen y chequean los contenidos de la app. Además, a la hora de someter al usuario a una sesión, el propio profesional está observando el mismo escenario y lo guía para que vaya superando sus limitaciones.

Una agenda rural de lo más completa

"Las tardes de otoño-invierno se hacen largas, son duras, especialmente en el entorno rural. La noche cae pronto y los pequeños municipios no tienen tanta capacidad para realizar actividades. Su divulgación tampoco resulta fácil entre los mayores, menos pendientes de redes sociales. Por eso se me ocurrió crear una aplicación capaz de geolocalizar las propuestas lúdicas, culturales y educativas de un municipio, de los pueblos vecinos, de la comarca, de la mancomunidad… El usuario puede seleccionar las iniciativas dependiendo de sus gustos, incluso recibir avisos mediante una alerta».

Así lo explica José Carlos Sancho, profesor de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura, natural de La Moheda de Gata y creador de la app ‘Wellfy’, ganadora de uno de los premios Software por fomentar «la igualdad en el entorno social, económico y medioambiental». Está destinada fundamentalmente a población adulta del medio rural, ya que permite acceder a charlas, talleres, exposiciones, eventos… También se orienta a profesionales de estos sectores, que así pueden ofrecer y demandar determinadas propuestas. Además, cuenta con la alianza de empresas extremeñas de servicios, profesionales freelance o personal de las administraciones, que encuentran en esta herramienta una forma directa de hacer llegar sus actividades. En resumen, todos salen beneficiados.

«El objetivo consiste en que las personas puedan planificarse tanto para recibir como para ofrecer contenidos, que se fije población al entorno rural. La tecnología devuelve el dinamismo a los pueblos y la provincia tiene un buen desarrollo en fibra óptica. Lo importante es que la gente que quiera quedarse, tenga la opción de hacerlo», indica el profesor.

Un cuidador dentro del teléfono móvil

Hay mayores que no quieren perder su autonomía, pero la familia se preocupa cada vez que salen al huerto o al paseo. Pablo Gutiérrez, de 31 años, y Paulo Soares, de 26, fundadores de Stela Soluciones Tecnológicas (Aldea del Cano), han ganado el Premio Software de Diputación a proyectos sociosanitarios por su aplicación ‘Lagüela ¿Quién te cuida?’

Se trata de una app para el teléfono móvil que proporciona un método de seguimiento a los usuarios que puedan ser susceptibles de accidentes, caídas u otros problemas, por ejemplo mayores que se sienten aún independientes para salir y entrar, pacientes con fracturas o problemas de movilidad, o personas que atraviesan una época de dependencia (ictus…) o un trastorno mental pasajero… «Ante todo hemos querido diseñar una herramienta no invasiva, que no suponga una atadura, pero que a la vez pueda asegurar la tranquilidad del usuario y de su entorno», detallan.

La app genera círculos de confianza entre personas (allegados, amigos, vecinos…) y se compone de dos funcionalidades. En primer lugar, mantiene localizado al usuario evitando sustos en caso de que tarde o se despiste, pero además dispone de un ‘botón del pánico’ que el propio sujeto puede pulsar ante una urgencia. Todo ello a través de un diseño simple, intuitivo, para que las personas mayores tengan facilidad de uso.

Los promotores, que están embarcados en proyectos web, de app y software, han recibido otro premio de la Agencia Satelital Europea por un trabajo sobre la respuesta en emergencias basada en el sistema Galileo. Con ‘Lagüela’ quieren contribuir directamente a mantener con vida las zonas rurales que tanto aprecian, mediante herramientas tecnológicas.

Diseño y artesanía, una fusión mágica

La tradición es sabia. La artesanía así lo demuestra. No hay creaciones más prácticas y bellas que las creadas a mano por orfebres, ceramistas o alfareros. Nieves Torbado, de 32 años, y Eduardo Moreno, de 35 , han dejado de residir en Londres para reencontrarse con sus orígenes en el norte de Cáceres e impulsar una marca especializada en mecenazgo, edición y comercialización de artesanía, basada en productos de diseño vernáculo y popular con un toque contemporáneo, siempre con un enfoque sostenible.

La iniciativa, denominada ‘Casa Refreshment’, se ha llevado el primer premio del Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural (Premios PIE 2021 de la Diputación Provincial). Desde Casas del Monte, en el corazón del Valle del Ambroz, Nieves y Eduardo, formados en arquitectura y diseño, ya trabajan con diversos artesanos para recuperar artículos tradicionales y darles un sesgo más actual. «Creamos ediciones limitadas partiendo de objetos cotidianos. Todas nuestras piezas tienen en común el carácter innovador y el respeto por el medio ambiente», afirman. Pero además, pretenden llevar esta experiencia más allá: «Nuestra producción corre a cargo de artesanos locales, que se convierten en colaboradores directos del proyecto. Queremos crear una red que beneficie a todos», revelan.

Y es que, desde hace unos años, el público abarrota las grandes firmas de decoración para el hogar, muchas veces sin percatarse de que en la artesanía local existen esas soluciones, más originales y sostenibles. «Por eso, en ‘Casa Refreshment’ nos fascinan los procesos, ya sean manuales o derivados de la tecnología más avanzada. Esto, combinado con el uso de materias primas de origen responsable y el conocimiento de métodos tradicionales de producción, otorga a nuestras piezas una narrativa sorprendente, desafiando los límites entre artesanía y diseño», destacan.

La tecnología se sube al escenario

El macromovimiento es el diseño de los recorridos que va haciendo cada actor o bailarín por el espacio escénico. Se trata de un proceso fundamental a la hora de preparar un montaje, pero a la vez muy complicado y engorroso: hay que utilizar un sinfín de papeles, lápices y colores... Sin embargo, Marcos Polo y José Sánchez, a través de su empresa cacereña de nueva creación, Ninvus, han ideado una aplicación denominada ‘Macro’, ganadora del premio Software de la Diputación en el área de la educación y la cultura.

Este prototipo permite trazar el movimiento de cada personaje a modo de pequeñas fichas de colores que se van trasladando, de modo que se obtiene una secuencia completa que facilita sobremanera la composición escénica. Se ahorra mucho tiempo, esfuerzo, ensayos, incluso gasto económico... Un actor o bailarín puede previsualizar, de una sola vez, todos los movimiento que exige su actuación. «La aplicación nos proporciona un lienzo digital en el que prever y analizar el resultado que se busca, para así́ poder rectificar, ajustar y reorganizar los errores que puedan surgir en el proceso de diseño y montaje», precisan los desarrolladores.

La idea de ‘Macro’ nació desde el propio profesorado de estas disciplinas. Marcos y José tomaron buena nota de sus necesidades y surgió la app. «Con ella pretendemos facilitar el trabajo de directores, coreógrafos y estudiantes de dirección escénica en el diseño del movimiento de los intérpretes, de modo que se pueda esbozar la composición de los movimiento de cualquier propuesta escénica». Así, ‘Macro’ se convierte en una herramienta de lo más útil para su preparación.

El proyecto tiene aplicación tanto a nivel educativo (hay más de 10.000 estudiantes de distintos títulos de artes escénicas) como profesional (las más de 5.000 compañías de teatro y danza existentes en el país conforman un importante colectivo en aumento).

Érase una vez un bosque mitológico

Hay proyectos que derrochan encanto desde su esbozo. ¿Se imaginan un museo de mitología extremeña y un taller de artes en un bosque de encinas y grandes piedras de granito? Esta iniciativa, denominada ‘El Bosque Mitológico’, acaba de recibir el segundo premio de los Premios PIE 2021 de la Diputación Provincial de Cáceres, y ya cobra forma en Plasenzuela, concretamente en un amplio terreno de doce hectáreas en este entorno privilegiado.

La promotora es la actriz Ariadna Camps, junto con su marido, conocido como Mago Dani Dan. «Cuando decidimos establecernos en este bosque típico de encinas, alcornoques y canchales, estudié la mitología tan rica de Extremadura y entonces decidí unificar mis dos pasiones: la propia mitología y el arte», explica Ariadna.

El museo se concibe como un gran proyecto creativo al aire libre en el que distintos artistas gestarán diferentes trabajos alusivos a mitos, leyendas y personajes de la tradición extremeña. «A través de un paseo por el bosque, te irás encontrado obras de autores y técnicas muy variadas: en madera, hierro, pintura... Habrá además visitas guiadas que ilustrarán sobre los contenidos», detalla. También se habilitará una escuela de arte en un amplio recinto «donde poder desarrollar todo tipo de formaciones: teatro, música, danza, yoga…». Dicha escuela se dividirá a su vez en dos partes: artes escénicas y artes plásticas. El objetivo es crear una red en contacto con profesores de distintos puntos de la geografía nacional para que acudan a ‘El Bosque Mitológico’ a impartir y recibir formación, a echar el talento al vuelo y crear en la propia naturaleza.

Pero además, las instalaciones del ‘El Bosque Mitológico’ acogerán eventos, charlas, actividades al aire libre, una zona de picnic, un área de juegos populares antiguos… Los promotores calculan que en un año podrían tener muy avanzando el espacio para plantearse ya su apertura.

Llegan los huevos con ‘P’ de pastoreo

Existen los huevos de gallinas en pastoreo, pero en España apenas tienen presencia. De ahí el proyecto de la ganadera trujillana Beatriz Pablos, que ha ganado el primer accésit en los premios PIE 2021. Consiste en un sistema de gallineros móviles a través de su extensa finca de 250 hectáreas, también dedicada a vacuno, que permitirá devolver a las gallinas a su hábitat original, en completa libertad, siempre sobre hierba y no sobre un terreno fijo escarbado y esquilmado. El animal no precisará antibióticos porque los parásitos se irán quedando atrás con los cambios, y su alimentación será natural a base de insectos, hierbas y frutos, además de un mix de cereales. «Todo ello permite una producción de huevos con sabor inigualable», destaca.

Los gallineros móviles estarán dotados de aseladeros, nidos, bebederos, comederos y suelo de rejilla. Incluirán recintos libres de pastoreo, respetando así el comportamiento natural de la gallina. «Es el uso de la avicultura en favor del planeta, regenerando los suelos a través del impacto de las gallinas y largos tiempos de descanso del terreno en el que habitan», explica Beatriz, que también practica una ganadería regenerativa con su vacuno (pastoreo rotacional). De hecho, tras vivir en destinos como Madrid y País Vasco, regresó a Trujillo para participar en la ganadería familiar y formarse en estas prácticas respetuosas con el entorno, «una forma íntegra de producir alimentos».

Sosiego para el turismo itinerante

No hay mejor forma de atraer turismo que ofrecer los servicios más adecuados para que los visitantes se sientan cómodos. Es la filosofía que ha aplicado Pedro Alejandro Díaz, ganador del segundo accésit en los Premios PIE por la creación de un área de estancia para caravanas, autocaravanas y vehículos camperizados. La ha instalado en su municipio, Cañaveral, al que regresó tras varios años en la capital cacereña para probar suerte con el negocio que le venía rondando la cabeza. Y lo ha conseguido: lleva abierto desde verano.

Se trata de un área de acogida y estancia, además de otros servicios para dar a conocer la zona, sus recursos naturales y ambientales, su cultura, sus tradiciones o su gastronomía. La ubicación no podía ser mejor: junto al casco urbano de Cañaveral, en la Autovía de la Plata, «a menos de media hora de Monfragüe, Cáceres y Plasencia; a media hora del Parque Natural del Tajo Internacional; y a menos de una hora de las comarcas más importantes turísticamente como Valle del Jerte, La Vera, Valle del Ambroz, Sierra de Gata o Las Hurdes», precisa.

Ya dispone de 40 plazas para vehículos en sus 6.000 metros cuadrados. El premio le ayudará a ampliar la variedad y calidad de los servicios que ofrece a los turistas, «porque mi propósito es que se queden el máximo tiempo conociendo nuestra región», afirma.