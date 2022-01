La calle Alzapiernas, en los últimos años en el foco mediático tras su polémica reforma, sigue generando controversia. Un año después de que el ayuntamiento anunciara «pequeñas intervenciones» en la calle para solventar los defectos de la obra y ajustarse a los requerimientos de la oficina técnica de accesibilidad de Extremadura (Otaex), lamentan que aún «no se han corregido los errores». «Sigue igual», sostiene Juan Carlos Caso, el ciudadano que acudió a los tribunales en abril para denunciar a Junta y ayuntamiento por el incumplimiento a la normativa de accesibilidad que supuso la rehabilitación de la vía para instalar unas escaleras mecánicas y por la inacción de la administración para solventar la problemática.

El vecino, que ofrecerá una rueda de prensa este viernes para aclarar si continuará con el proceso judicial o no, critica que a pesar del compromiso del ayuntamiento, que anunció en marzo unas actuaciones que arrancaron en noviembre, no se haya intervenido hasta el momento en la calle. También lamenta la demora de la administración local para facilitar la documentación necesaria en el proceso judicial, que ha sido requerida hasta en tres ocasiones por el juez, y que cuando ha sido facilitada, al contrario que la de la Junta, no se encuentra en un formato accesible.

Por su parte, el consistorio cacereño esgrime que desde noviembre se ha actuado en las calles aledañas, San José y Zurbarán y en el caso de Alzapiernas solo espera a la señalización y sostiene que «se ha retrasado porque no llegaban los materiales pero se ejecutará en breve. «Está previsto que lleguen este jueves a Cáceres y que se coloquen la semana que viene», concluye.

Esta actuación fue la alternativa que encontró el ayuntamiento tras descartar «levantar de nuevo la calle» y está presupuestada en 5.000 euros y consiste en mejorar la señalización, eliminar pasamanos que no cumplen la normativa y colocar bandas antideslizantes en las rampas. Este itinerario accesible se completará con la plataforma única en Parras.

Mejoras de accesibilidad en Sanguino Michel

En materia de accesibilidad, el ayuntamiento llevará a cabo en febrero actuaciones para mejorar la accesibilidad, concretamente en el paso de peatones de la calle Toledo esquina con Ronda del Carmen, en la prolongación de acera en la calle Álvaro López Núñez tramo calle Donantes de Sangre a Ronda del Carmen y con la construcción de nuevo paso de peatones en calle Sanguino Michel esquina con la calle Plus Ultra.

Además, durante el mes de enero se han realizado actuaciones no previstas de emergencia para la reparación de pavimento en la calzada de la Avenida de la Hispanidad (bacheo), y en el entorno de la glorieta con Pierre de Coubertin. El concejal de Infraestructuras, Andrés Licerán, ha destacado el compromiso con la accesibilidad desde el inicio de la legislatura «para que los vecinos con problemas de movilidad encuentren cada día menos obstáculos para desplazarse y pueden acceder a todos los edificios y los servicios. Con ello queremos facilitar y generar igualdad entre todos los vecinos».