José Alberto Iglesias ha sido durante los últimos cinco el presidente más joven de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres. Aunque deja el cargo por un asunto personal, se mantendrá como vocal en la nueva directiva y en su barriada del Junquillo. Siempre ha buscado el consenso entre sus compañeros y con los responsables políticos, porque cree en la importancia del colectivo vecinal aunque lamenta que le falte fuerza.

Acaba de despedirse del cargo de presidente de los barrios cacereños, una tarea complicada... ¿Balance?

--Ha merecido la pena porque en el momento en que das el paso a entrar en la agrupación lo haces para tratar de solucionar los problemas de la ciudad (sanidad, dotaciones, accesibilidad...), para dar voz a la gente que no tiene otro modo de conseguirlo. No podemos llegar a todo porque no somos políticos, pero se trata de una labor gratificante que siempre hacemos en equipo.

¿Cuál es a su juicio el principal escollo de la ciudad?

--Ahora mismo la atención sanitaria, por la que hemos luchado incluso con movilizaciones. También la falta de un abastecimiento suficiente de agua y las trabas a la accesibilidad.

¿En general los políticos hacen caso al colectivo vecinal?

--Solo se acuerdan de nosotros cuando llegan las elecciones. Siento decirlo. Hay cosas que hacen bien, por supuesto, pero deberían estar más unidos a los barrios. Recuerdo que propusimos una primera opción para el Hospital de la Montaña que no se escuchó y al final es la que se ha decidido: un edificio con contenidos intergeneracionales. Estamos para aportar.

¿Por qué ocurre esto si ustedes tienen la mejor información sobre los problemas de los distritos?

--No lo sé, creo que quizás por cuestión de protagonismo, pero nosotros siempre estamos dispuestos.

En el movimiento vecinal hay entendimiento, aunque a veces se percibe politización por alguna parte... ¿Hace falta más unidad?

--Estos años hemos logrado que la mayoría de los barrios entren en la agrupación, pero se puede ganar más unidad. Y la politización claro que existe en este y en otros colectivos. Una pena, porque la mayoría trabajamos por la ciudad, sin colores.

¿Cómo están los barrios?

--Desde el ayuntamiento no acaban de concienciarse de que los barrios nuevos deben completar sus infraestructuras, y los más antiguos deben renovarlas. También hay diferencias de inversión de unas zonas a otras. Es necesaria una atención igualitaria.