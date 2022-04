El sector del deporte mueve 30 millones de euros en Cáceres

Primero fue el culto al cuerpo, la búsqueda de una estética perfecta. Después el bienestar físico y mental. Pero también la socialización, esas relaciones que se gestan al compartir esfuerzos y metas. Sea por las razones que sea, la práctica del deporte se ha incrementado en España en las últimas décadas hasta alcanzar cifras muy relevantes. Según la última Encuesta de Hábitos Deportivos (2020) del Ministerio de Cultura y Deporte, 6 de cada 10 personas (60%) se ejercitan de forma periódica u ocasional, una cifra que supone un crecimiento de 6 puntos respecto a 2015. Asimismo, en el último año prepandemia (2019), un 13,4% de la población iba al gimnasio, casi el doble que en el 2000 (7,4%). Y 2021 registró la apertura de nuevos centros fitness, recuperando cifras previas al coronavirus pese a la persistencia de las restricciones.

Cáceres también ha experimentado este auge de la actividad física en los últimos tiempos. En la provincia se registran un total de 232 entidades deportivas, una categoría que incluye a las propias empresas de gestión de instalaciones, gimnasios, clubes y otras actividades según contempla el epígrafe 931 de la CNAE. Así, actualmente existe un negocio deportivo en la geografía cacereña por cada 1.665 habitantes o, dicho de otro modo, una ratio de 0,0006 empresas de este tipo por persona.

Son datos extraídos por la guía ‘apuestas-deportivas.es’ del análisis de los informes del Instituto Nacional de Estadística y del Anuario del Ministerio de Cultura y Deporte, datos que permiten estas comparativas para medir así la afición al deporte en cada territorio. Cáceres se sitúa en el puesto 33 del total de 52 provincias, un lugar intermedio pero posicionado más hacia la parte baja de la tabla, lejos de territorios como Burgos (644 habitantes por negocio deportivo), Huesca (861) o Girona (992), que ocupan los primeros puestos; pero a la vez distanciada de la cola, donde se ubican Bizkaia (2.106), Huelva (2.147) y Jaén (2.336).

El estudio también permite concluir que el mercado del deporte en Cáceres ronda los 19,8 millones de euros anuales a través de los distintos servicios que desarrollan estas empresas y clubes. Una cifra que no incluye los establecimientos de venta al por menor de equipación deportiva. Sin embargo, y según el análisis que realiza ‘apuestas-deportivas.es’ atendiendo a las estadísticas oficiales, sí es posible estimar que esta venta de equipamiento (ropa, calzado, materiales utilizados en las distintas disciplinas...) ronda en Cáceres los 9,5 millones de euros. En total existen 39 establecimientos dedicados a dicha actividad comercial en la provincia. La suma de todo ello (servicios y bienes deportivos) eleva prácticamente a 30 millones de euros el montante que mueve el mercado deportivo en Cáceres.

NUEVAS AYUDAS A CLUBES Y ENTIDADES La Diputación de Cáceres mantiene abierta hasta el 26 de abril la convocatoria de subvenciones destinada a clubes y entidades para la organización de eventos deportivos en la provincia y/o la participación en competiciones provinciales y regionales en 2022. Esta línea, dotada con 100.000 euros (1.500 máximo por proyecto), pretende el fomento del deporte en los distintos municipios. Las solicitudes se enviarán a la sede electrónica. Es requisito estar inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de Extremadura.

Hay que tener en cuenta que la renta media cacereña no permite un desembolso excesivo de la ciudadanía en la práctica deportiva, de modo que por ejemplo los gimnasios se ajustan a precios medios que oscilan entre 30 y 50 euros mensuales. Por la misma razón, los clubes y asociaciones cobran cuotas ajustadas que les permiten costear el salario de los especialistas que dirigen los entrenamientos, el mantenimiento de las instalaciones (muchas veces públicas) y poco más. De hecho, recurren habitualmente a ayudas institucionales.

Lo cierto es que se observa un aumento de la práctica del deporte en todos los tramos de edad. Eso sí, más de un 80% de los jóvenes se han ejercitado durante el último año, un porcentaje que desciende hasta el 41,3% entre la población mayor de 55 años, segmento que no obstante también experimenta un alza según el Anuario de Estadísticas Deportivas. Por sexos se observa que la actividad física sigue siendo superior en los hombres (65,5%) que en las mujeres (54%), aunque la brecha se está reduciendo ligeramente.

«El ejercicio ya no es de una minoría»

JORGE AZCONA / Director gerente de ‘El Perú Cáceres Wellness’

Cuando los móviles al uso eran mayoritariamente Nokia, y cuando los mensajes se enviaban por SMS (el WhatsApp ni se intuía), por entonces se inauguró ‘El Perú Cáceres Wellness’, que en mayo cumplirá 15 años. Sin duda, este centro de 10.000 metros cuadrados de bienestar, salud y deporte supuso un cambio en la mentalidad cacereña a la hora de ponerse en forma: acompañó a los ciudadanos en esa nueva tendencia de no solo gustarse, sino cuidarse.

«Nos sentimos orgullosos de esta trayectoria porque hemos contribuido a transformar la actividad física en Cáceres, que era mayoritariamente de competición o muy vinculada a los jóvenes (ahora también la mantenemos), en bienestar, salud y deporte para todas las edades», explica Jorge Arjona, gerente.

Este recinto supone un claro ejemplo del auge de la actividad física y del crecimiento del sector en el mercado. «Hoy el ejercicio no es cosa de una minoría, sino que contribuye a la generación de hábitos de salud y bienestar durante toda la vida», afirma. Por eso también han evolucionado las instalaciones, «en nuestro caso no solo un gimnasio, sino piscinas, balneario, ludoteca, centro de tecnificación de rítmica, siete pistas de pádel, sala fitness, otras siete salas de actividades dirigidas…». En definitiva, dotaciones para más de 120 deportes semanales «a fin de que la actividad física sea placentera, a medida, nunca una obligación», subraya Jorge Arjona.

En su opinión, esta transformación del deporte debe seguir y consolidarse. Por eso son tan importantes los centros que se adaptan a los tiempos, donde coinciden «tanto el aficionado de toda la vida, como el que odiaba la educación física desde el colegio e intentar darse otra oportunidad; tanto los bebés de mujeres embarazadas que hacen natación antes de nacer, como las personas de 80 años que nos cuentan que venir aquí les da la vida; y en medio, todos los demás, los jóvenes, las familias completas…», detalla.

Por tanto, y aunque el sector aún no ha superado los efectos de la pandemia, ha entrado en una nueva etapa con muchas posibilidades. A ello contribuyen además las modernas tecnologías que se van incorporando. «Tenemos máquinas que son auténticos laboratorios capaces de medir los distintos parámetros de los usuarios. Ahora mismo un cacereño puede disfrutar de la misma tecnología que un futbolista de élite», destaca Arjona. Eso sí, esta infraestructura necesita una reinversión anual mínima de un 15% de los ingresos.

«Cada vez viene más gente por salud»

JORGE SALMÓN/ Director del Centro de Entrenamiento Funcional ‘ViveVien’

El deporte comenzó a extenderse como práctica general hace cuarenta años. Hasta entonces pocos se planteaban llegar a casa y echar a correr o coger la mochila rumbo al gimnasio. «La primera oleada llegó en los años 80 por motivaciones estéticas, debido a la aparición de actores musculados. Desde hace unos diez años se percibe un nuevo auge más relacionado con el bienestar y la salud».

Así lo explica Jorge Salmón, director de ‘ViveVien’, un centro de entrenamiento funcional creado en Cáceres en 2014 para dar respuesta a este nuevo concepto diferente del clásico gimnasio. Y aunque todavía es mayoritaria la razón estética a la hora de ejercitarse (perder grasa y ganar músculo), «cada vez más gente busca un beneficio saludable, compensar los malos hábitos que arrastramos a causa de trabajos sedentarios, de horas frente al ordenador o al volante, de jornadas enteras en clase y frente al móvil por parte de los jóvenes, de empleos que exigen movimientos repetitivos que sobrecargan determinada musculatura...», indica.

De ahí la nueva etapa que atraviesan estos centros, convertidos en una amalgama de edades y de motivaciones, con respuestas para todos. «Además, siempre insistimos en que la salud necesita la actividad física pero también una buena alimentación y modificar hábitos de vida, por ejemplo ir andando al trabajo. Se trata de un todo integral que, aunque al principio exige coger el hábito, luego no cuesta y se agradece», subraya Jorge Salmón, que recibe en estas instalaciones de Mejostilla a usuarios de distintas partes de la ciudad.

De hecho, ‘ViveVien’ trabaja en colaboración con un fisioterapeuta para dar un tratamiento completo, en consonancia con los nuevos tiempos, a quienes acuden por un problema de salud. «Al contrario de algunos ejercicios clásicos de gimnasio que no respetaban la función de ciertas áreas (hombro, lumbares…), nosotros realizamos un entrenamiento funcional, es decir, siguiendo el parámetro del músculo y conociendo los movimientos beneficiosos para cada cual en su vida diaria, comenzando siempre por la movilidad», aclara.

Por tanto, hoy no existe un segmento determinado en el deporte. «Aquí vienen desde chavales de 16 años que a esa edad quieren conseguir un buen físico, hasta personas de 90 que aprenden a levantarse de una caída, pero también embarazadas, usuarios de artes marciales, pilates, yoga, clases de tonificación dirigidas, dumbers o tábata», precisa Jorge Salmón. Y lo mejor es «el ambiente que se crea, porque ya no hay reparos en no tener un cuerpo diez».

«Aprendes a ganar, también a perder»

FÁTIMA AGUDO / Deportista de élite de tiro con arco

«El deporte ha evolucionado muy positivamente. La gente se ha mentalizado de que el ejercicio físico no tiene por qué ser de alta competición, que es saludable, que contribuye al bienestar, a descargar toxinas y adrenalina, en definitiva, que te hace sentir mejor. Y todo ello además de su importante papel en la recuperación de algunas enfermedades y en la salud en general».

Quien realiza esta afirmación sabe perfectamente de lo que habla porque es una de las grandes deportistas extremeñas de todos los tiempos. La arquera Fátima Agudo, dos veces subcampeona de Europa, dos veces subcampeona del Mundo, 19 veces campeona de España en varias modalidades (la única que ha logrado vencer en Absoluta y Veterana al mismo tiempo) y primera mujer que recibe el Premio Extremadura del Deporte, compagina además esta faceta con su profesión de enfermera. «El ciudadano ya sabe que ejercitarse es la mejor opción para llevar una vida saludable», destaca.

Para ello no hace falta estar en la élite ni llevar el cuerpo al límite. «De hecho, el deporte de alta competición tiene exigencias muy elevadas e incluso consecuencias como las lesiones. No se trata de eso, se trata de vivir con el bienestar físico y mental que aporta la actividad física».

Jueza y entrenadora de nuevos arqueros, destaca además los valores que el deporte transmite. «Estamos en una sociedad en la que los chicos lo tienen todo a mano y les cuesta el compromiso, marcarse metas, superarse, practicar el compañerismo… El deporte les facilita esas motivaciones, les ayuda a evolucionar como personas, y considero importante hacerlo desde pequeños, desde la propia Educación Física del colegio, que constituye una base importante para partir de ahí», explica.

Especialmente hoy día, cuando los retos y la pertenencia a un grupo que facilita el deporte «ayudan a paliar el sedentarismo y la afición a los videojuegos que tienen muchos chavales, por eso los entrenadores y monitores tratamos de hacerles ver que es bueno para ellos, y que además es divertido», afirma Fátima.

Existe otra lección importante que debe aprenderse antes que tarde, y que el deporte también inculca desde niños: «En la vida se pierde más veces que se gana; hay que saber perder, pero también hay que saber ganar. La victoria no consiste en machacar al otro, sino en superarse a sí mismo», concluye la campeona.