En un tweet difundido el pasado jueves por la compañía Iberdrola se recuerda que la primera comunidad solar de Cáceres está en Los Fratres gracias a los 241 paneles fotovoltaicos que se han instalado en la cubierta del colegio Giner de los Ríos. El objeto de esta comunidad, según se recuerda en el vídeo difundido por la compañía, es «abastecerse de energía limpia sin que necesariamente los paneles tenga que estar en el tejado» del consumidor que se beneficia.

Los paneles dan energía no solo al edificio del colegio, sino también a doscientos vecinos que residen en bloques que están alrededor del colegio. Las ventajas, según la compañía, «están en la sostenibilidad porque no solo se reduce la huella de carbono de quienes consumen esta energía, sino también en el ahorro, este proyecto no requiere instalación ni inversión por parte del cliente, y permite un ahorro en la factura del 30%», ya que la energía que se produce «está exenta de cargos e impuestos». El colegio recibe un alquiler por la utilización de la terraza para la instalación de los paneles fotovoltaicos.

En la información sobre la creación de las comunidades solares, la empresa precisa que esta producción de energía limpia se puede hacer a través de dos modalidades: o bien la comunidad se equipa ella misma con los paneles o cede su tejado a una compañía para que lo gestione en una especie de arriendo para así convertirse en una comunidad solar.