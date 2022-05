Cáceres: guión completo para 18 días de puro teatro

Cáceres ya está lista para recibir a los ilustres del Siglo de Oro y a los genios europeos de la dramaturgia. Molière, Cervantes, Lope, Góngora, Calderón, Garcilaso, Sor Juana Inés de la Cruz, Quevedo o Zorrilla volverán a la ciudad del 9 al 26 de junio, dentro de una escenografía única de murallas medievales y palacios renacentistas más antiguos que sus propios textos. El Periódico Extremadura es medio oficial y detalla a continuación todas las secciones:

1: Doce clásicos en San Jorge y Las Veletas

La 33ª edición del Festival de Teatro Clásico de Cáceres ofrecerá treinta citas (música, danza, cine, talleres, moda clásica...), especialmente las doce obras de la ‘Escena Clásica’, que son la pulpa de un festival cuyas entradas (de 12 a 20 €) se venden a muy buen ritmo (www.granteatrocc.com).

Se trata del primer certamen clásico de la temporada en todo el país, muy esperado cada año porque desvela estrenos y sorpresas, lo que atrae a «numeroso público de otras procedencias», subraya Silvia González, directora del Consorcio Gran Teatro, entidad que organiza el festival con un presupuesto de 250.000 euros

La plaza de San Jorge se recupera tras la pandemia para las dos primeras semanas del festival (la tercera, en Las Veletas). Todas las obras se iniciarán a las 22.30. El calendario de la ‘Escena Clásica’ se abrirá con un estreno absoluto (9 de junio), ‘Los tres mosqueteros’, un trabajo conjunto de Marmore & Este-Estaçao Teatral en coproducción con el Gran Teatro, que trasladará a las tablas, con música en directo y humor, la humanidad de los populares personajes contradictorios de Dumas. El día 10 le seguirá ‘El Avaro’, con Carmen Gallardo como protagonista. Esta será la primera de las dos obras de homenaje a Molière en su 400 aniversario, cuyo retrato de la hipocresía y la avaricia sigue tan vigente. El día 11 llegará ‘Tartufo’, el segundo clásico del gran dramaturgo francés, con Pepe Viyuela en un papel doble.

El día 12 se podrá disfrutar de ‘Una noche con los clásicos’, de Varela Producciones, texto creado por Adolfo Marsillach y ahora recuperado por el director Mario Gas con Blanca Marsillach y Miguel Rellán en escena. El día 15 se representará ‘Menina. Soy una puta obra de Velázquez’, la segunda coproducción del Gran Teatro, esta vez con Proyecto Cultura, que funde pasado y presente para tratar el bullying.

‘El Lazarillo de Tormes’, con banda sonora flamenca en directo (bulerías, fandangos o soleares), llegará el día 16 de la mano de Albacity Corporation. El día 17, los payasos de Rhum & Cia pondrán en escena la primera de las coproducciones de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ‘El diablo cojuelo’, en versión de Juan Mayorga.

El día 18 se verá sobre las tablas a Aitana Sánchez-Gijón, Marta Poveda y Bruno Tambascio en los papeles de ‘Malvivir’, una obra que recreará el mundo de las pícaras del Siglo de Oro. Lope de Vega regresará el 19 de junio con ‘El amor enamorado’, esta vez con Mic Producciones y 300 Alas Blancas. A partir del día 24, ‘Yo la peor del mundo’ (Vaivén Producciones) abrirá el escenario de Las Veletas. Se trata de un musical en torno a la poetisa y prosista Sor Juana Inés de la Cruz.

La segunda coproducción de la Compañía Nacional, en esta ocasión con Nao D’Amores, tendrá lugar el día 25: ‘Numancia’, de Cervantes, en la que Ana Zamora aborda la historia de un mito nacional. El cierre tendrá lugar el 26 de junio con ‘Amo y criado’, de Teatro Libre de Bogotá, Teatro Mayor y Clásicos de Alcalá, que pondrán en escena una comedia de capa y espada bajo dirección de Eduardo Vasco.

2: La música estrena su propio espacio

El Festival de Teatro Clásico ha dado un lugar propio a sus espectáculos musicales, denominado ‘Las Notas Clásicas’. Este año serán tres conciertos de música antigua, todos ellos resultado de exhaustivas investigaciones sobre el legado español. La entrada es libre.

El primero tendrá lugar el 10 de junio a las 20.30 en la Preciosa Sangre. Llevará por título ‘Romances de amor y muerte’, un proyecto de Emilio Villalba y Sara Marina dedicado a las músicas conservadas en códices medievales y cancioneros renacentistas de los siglos XIII al XVI, un viaje popular y costumbrista por danzas, cánticas y romances del Renacimiento español.

También en el mismo espacio, pero a las 20.00 horas, la Orquesta Barroca de Badajoz y su coro ofrecerán el 12 de junio ‘Apolo y Dafne. Zarzuela barroca’, cuya música fue escrita en 1706 por dos de los grandes compositores del Barroco español, Sebastián Durón y Juan de Navas, reestrenada ahora por esta agrupación musical.

Finalmente, los músicos extremeños de Spagnoletta brindarán un estreno: ‘La Espera’ (concatedral, 20.30). El concierto, entrecruzado con una narración, ofrecerá un viaje por el Siglo de Oro a través de un contrabajo, oboe y soprano, con piezas de Monteverdi, Charpentier o Antonio Vivaldi.

3: Propuestas abiertas en el Foro, Carvajal y Gran Teatro

Uno de los aciertos del certamen cacereño es su capacidad de llenar de teatro no solo los escenarios principales, sino otros espacios del patrimonio monumental, con distintas propuestas reunidas bajo el epígrafe ‘Las Piezas Clásicas’.

Así, los alumnos de la Escuela de Artes Escénicas Maltravieso protagonizan cada año la sección ‘Esbozos Áureos’. Esta vez han preparado una selección de fragmentos de grandes obras universales (Molière, Shakespeare...), que representarán en el Palacio de Carvajal con entrada libre. El 15 de junio pondrán en escena ‘El enfermo imaginario’ y ‘Las brujas de Macbeth’. El día 22 harán lo propio con ‘Tartufo’ y ‘Lo que no cambiará / Shallow’.

Además, alumnos de 4º y 5ª curso del Conservatorio Profesional de Danza interpretarán una adaptación del ballet ‘Las sílfides’, el 15 de junio a las 20.00 horas en el Gran Teatro (entrada libre).

Asimismo, el día 24 se estrenará ‘La fábrica de los sueños de oro’ en el Foro de los Balbos, a cargo de Aura Producciones, con texto de Florentino Escribano, y dirección y adaptación de Marcos Yepes. La entrada es libre.

4: El laboratorio fusionará cine y teatro

Hasta este lunes, 30 de mayo, se mantiene abierto el plazo para inscribirse en la nueva edición de ‘El Laboratorio del Clásico’, una sección ya habitual en el Festival de Teatro de Cáceres que siempre ofrece un taller de formación e investigación, centrado esta vez en la creación cinematográfica en todas sus facetas, tanto técnicas como actorales (asistencia gratuita).

Organizado por la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD) y el propio festival, e impartido por el Foro del Audiovisual y la Cinematografía de Extremadura, y Canovisión, comenzará con un taller básico de lenguaje y técnicas cinematográficas, y los correspondientes ensayos ante la cámara, para rodar a continuación un guión cinematográfico basado en escenas de una obra de teatro clásico, todo ello en diversas localizaciones de la parte antigua cacereña.

Con el material obtenido se creará un cortometraje que, tras la postproducción, se estrenará en la Filmoteca de Extremadura (23 de junio) y se presentará a certámenes y festivales de cortos, además de proyectarse en diversos medios.

Los interesados pueden formalizar sus datos hasta este lunes a las 14.00 horas en el correo ‘esadactividades@hotmail.com’. Serán admitidas quince personas por riguroso orden de inscripción. Los seleccionados realizarán el 6 de junio un casting en la ESAD para asignar personajes y labores técnicas. El taller y el rodaje se desarrollarán del 13 al 16 de junio.

5: Así era la moda europea del siglo XIX

Una de las propuestas más singulares y atractivas del Festival de Teatro Clásico de Cáceres es su costumbre, ya arraigada, de programar una exposición sobre el vestuario clásico, que tan fascinante resulta sobre los escenarios. Esta vez llevará por título ‘Del miriñaque al polisón’ y podrá visitarse en el Museo de Cáceres del 9 al 26 de junio.

Procedente del fondo de la colección de vestidos del artista villanovense Eduardo Acero, la muestra permitirá conocer, a través de prendas originales, la evolución de la moda europea entre la década de 1830 y la de 1880. La moda masculina era sobria, generalmente en color negro, en contraste con la opulencia de la femenina. Las faldas se vieron realzadas por ligeras estructuras llamadas miriñaques. Luego llegó el polisón, que solo pronunciaba la parte trasera recurriendo a complicados diseños y patronajes.

6: Pequeños juglares, dragones y títeres

Los niños siempre han tenido un amplio programa en el Clásico, que esta vez se incrementa hasta sumar cuatro montajes y varios talleres, todos ellos con entrada libre. La primera cita será el 17 de junio en el Foro de los Balbos (20.30) con ‘La leyenda de un dragón’, de la mano de Maltravieso Teatro, dramaturgia de Isidro Timón y actores como Raquel Bravo, Amelia David, Rubén Lanchazo y Olga Estecha. Habrá música en vivo y canciones originales en directo.

El 18 de junio, esta vez en la plaza de Santa María (20.00), Emulsión Teatro estrenará su versión de ‘El Lazarillo de Tormes’, con dramaturgia de Asunción Mieres, que además estará en el reparto acompañada de Miguel Pérez Polo y Lucía Cano.

‘Caperucita roja’ llegará el 26 de junio al patio de los Golfines de Abajo (20.00), representada por los títeres de la compañía madrileña Tropos. Además habrá doble cita con los ‘Cuentos de oro’ los domingos 12 y 19 de junio en el parque de Gloria Fuertes (12.00), a cargo de Yorik Artes.

Los talleres arrancarán el 9 de junio con ‘Vístete de clásico’ (11.00), donde los niños elaborarán trajes de juglares con materiales de reciclaje. Seguirán el 16 de junio (11.00) con tres sesiones sobre máscaras, teatro de sombra y ‘papercraft’, todas ellas en el parque de Gloria Fuertes.

7: La Noche Golfa’ se inspira en Bocaccio

La compañía Insertus y Cía, que el año pasado ya desarrolló la sección ‘Versiones de amor’ en torno a la poesía erótica, con una cena paralela entre una pareja actual y otra del Siglo de Oro, se encargará esta vez de una de las propuestas más rebeldes del Clásico: ‘La Noche Golfa’. Se representará el 25 de junio a medianoche (24.00) en El Corral de las Cigüeñas, destinada a público adulto, con entrada libre hasta completar aforo (el espectáculo tiene una duración de 60 minutos).

Titulada ‘Sex-amerón’, será una adaptación a la actualidad, con los efectos del covid incluidos, de la colección de cuentos eróticos ‘El Decamerón’, escritos en el siglo XIV por Giovanni Bocaccio. La versión corresponde a Montaña Granados y la puesta en escena correrá a cargo de Pilar Contreras, Alberto Puerto y Diego Real.

8: Al cine con Talía y la ONCE

Teatro y cine se dan la mano en once historias contadas por actores ciegos y rodadas en varias ciudades de España, entre ellas Mérida y su teatro romano. Estos relatos forman la película ‘Si Talía fuera Ciega’--en la que intervienen once compañías de teatro de la ONCE--, dirigida por el extremeño Antonio Gil Aparicio y con guión de Esteve Ferrer y del propio Aparicio, que la presentará en la Filmoteca (sede cacereña) el 16 de junio, donde además mantendrá una charla con el público.

Se trata de la cita elegida este año para la sección ‘Cine entre bambalinas’. Asimismo, el día 23 se proyectará el cortometraje rodado durante ‘El laboratorio del Clásico’.