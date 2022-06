La mina de Cáceres no aleja de momento al PSOE y a Unidas Podemos

López y la coordinadora regional de Podemos, Irene de Miguel, se reunieron este jueves con el alcalde, Luis Salaya. La formación morada solicitó la reunión tras el cambio de actitud del gobierno local sobre la mina, que en pocas semanas ha pasado de no creerse el anuncio de la empresa de un proyecto de mina subterránea a manifestar que se estudiará. Hasta ahora el gobierno socialista y Unidas Podemos habían ido de la mano en el rechazo a la mina.

«No estamos en el tono de romper con el acuerdo», precisó Salaya tras la reunión. López explicó que se pidió al alcalde que cuando se tramite el proyecto de la mina subterránea «se sea lo más riguroso y transparente para que todos conozcamos que pretende la empresa». La portavoz de Unidas Podemos insistió en que su grupo político «no se fía» de la empresa de la mina porque «ya nos mintió en su momento». López se refería a la etapa en la que la mina iba a ser a cielo abierto, «entonces ya les preguntamos por una mina soterrada y nos dijeron que ni técnica ni económicamente era viable».

El proceso de tramitación del nuevo proyecto se hará «con todas las garantías», aseguró el regidor, que recordó que se trataría de un proyecto nuevo «en el que tenemos que intentar que no nos condicionen las posiciones respecto al anterior -el de una mina a cielo abierto-, ver el proyecto con ojos nuevos». «Ahora bien -añadió Salaya-, un proyecto de minería siempre tiene unos riesgos y en ese marco se tiene que trabajar para que sean los menos posibles».

«Nuestra posición es un no rotundo a la mina -a cielo abierto- y estamos esperando que se presente el nuevo proyecto», recalcó López, que insistió en que su partido no se fía de la empresa.

Salaya explicó que su cambio de posición respecto a la mina se explica porque en un principio «no se dio credibilidad» al anuncio de mina subterránea, «lo que cambia fue que a partir de la reunión que mantengo con la empresa nos creemos que realmente se está planteando un proyecto de mina subterránea porque la empresa se muestra abierta a renunciar a los hipotéticos derechos que pueda tener sobre una mina a cielo abierto». «A día de hoy sí nos creemos que se está planteando un proyecto de mina subterránea sobre el que mantenemos ciertas incógnitas», apostilló el regidor, que aseguró que no se está planteando ningún cambio del plan de urbanismo en relación a la mina y reconoció que se mantienen contactos con la empresa «a nivel técnico, básicamente de intercambio de información, de detalles que salieron en la reunión y de las dudas que van surgiendo cuando consultamos con expertos en la materia sobre cuestiones que se vieron en la reunión».

Irene de Miguel: «Le hemos dicho que no sea ingenuo porque creemos que se estafará a los cacereños»

Es una iniciativa «que parece ilusoria, no genera residuos, parece que es la mina ideal cuando no existen las minas ideales y tienen unas incidencias muy graves allí donde se han excavado», comentó la coordinadora regional de Podemos tras la entrevista con el alcalde. De Miguel declaró que ha pedido al alcalde que «no se crea todo lo que le dice la empresa» y que se actúe «de una manera fiscalizadora» con el nuevo proyecto, «que parece ideal, pero no creemos que lo sea, que no sean ingenios con una empresa que consideramos que va a estafar a la ciudadanía cacereña».

La coordinadora regional de la formación morada recordó que no hay ningún proyecto registrado de mina subterránea y precisó que el escenario en el que se está ahora es que «se acabe con el anterior proyecto -de mina a cielo abierto- que tiene que cerrarse judicialmente». «Solo hay un anuncio y no sabemos los datos técnicos» del nuevo proyecto», insistió.