Este fin de semana tienen lugar las fiestas que la Asociación de Vecinos Hispanoamérica celebran cada mes de agosto. Hoy viernes, en el centro cívico tendrá lugar una convivencia solo para los socios, donde se podrán disfrutar de unos aperitivos y refrescos, un sorteo, en el que el premio será un viaje para dos personas a Santiago de Compostela durante 7 días y, para finalizar la noche, un baile amenizado por DJ Jorge.

Mañana, en la Plaza de Hispanoamérica se celebrarán varias actuaciones: a las 19.30 horas actuará ‘Folk Trébol’, a las 20.00 horas debutará Franquete con su humor, a las 20.30 horas habrá una fiesta de la espuma para el disfrute de niños y mayores y para finalizar a las 21.30 horas comenzará la discoteca móvil con DJ Jorge.

Raimundo Medina comenta que «las fiestas son fruto del empeño de los vecinos en hacer una convivencia porque nos gusta estar juntos y pasar unos días agradables en el entorno en el que llevamos viviendo ya muchos años».

A la hora de hablar de la gente del barrio, el presidente de la asociación de vecinos dice que en la zona vive ya mucha gente mayor, debido a que la construcción de las viviendas se realizaron en los años 80. «Estamos deseando que venga gente joven y formen su familia aquí con nosotros, ya que es un barrio muy familiar», apunta Medina. Hispanoamérica es una zona de Cáceres bastante tranquila. «Aquí se vive de lujo», dice Medina. «Hay muchas zonas verdes, parques para que los niños jueguen, no hay mucho ruido. En resumidas cuentas, no elegiría otro barrio». Además, Medina se siente muy agradecido con los vecinos porque el centro cívico lleva su nombre: «Estoy muy orgulloso de que el centro que llevábamos más de 20 años esperando, llegase y por encima de esto que lo titulen con mi nombre, es ya uno de los mejores momentos de mi vida. Además, la apertura del centro ha mejorado mucho la convivencia vecinal, ya que ahora hay un punto de reunión común para todos. En fin, no puedo estar más satisfecho», apostilla.

También opina que siempre es necesario mejorar: «Las condiciones del barrio están muy bien, pero no vendría mal la instalación de algunas zonas verdes más y por supuesto el saneamiento de los árboles, que están muy cargados de ramas», concluye el presidente de la asociación.