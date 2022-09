Cáceres celebrará la Feria de Día con motivo de San Miguel, desde el viernes 30 de septiembre al domingo 2 de octubre, en horario de 13 a 22 horas, solo en aquellas vías peatonales o semi-peatonales que por sus características lo permitan. La concejala de Seguridad, María José Pulido, explicó que “en dichas calles, siempre se deberá dejar libre la zona de rodadura y acera, lo que supone que cada establecimiento solo podrá utilizar su correspondiente espacio de terraza y respetando las distancias establecidas en su resolución de concesión con respecto a la acera”.

La petición de barra o mostrador en el exterior, añadió, “solo se concede para apoyar bebidas o comidas, no autorizándose la instalación de neveras o cañeros. Asimismo los titulares de los establecimientos, deberán elegir entre mostrador o terraza, no permitiéndose terraza y barra a la vez”. La música ambiente y según zonas, se aconseja que se realice a través de un único hilo musical. Asimismo la ambientación musical de los establecimientos, estará sujeta a la normativa autonómica y local en materia de ruidos. No se autoriza la utilización de pantallas de televisión en las terrazas o zonas de celebración de la Feria de día.

Las solicitudes de conciertos de pequeño formato en zonas de terrazas, así como de charangas, deberá realizarse fuera de los horarios comprendidos entre las 15:00 y 17:00 horas, con el fin de garantizar un tiempo de descanso a los residentes. Con respecto a las charangas, estas tendrían que ser itinerantes y no permanecer fijas en un mismo lugar, para evitar posibles molestias por ruidos. Por razones de seguridad, añadió, “aconsejamos prohibir sacar a la vía pública cualquier servicio de bar en formato de cristal, debiéndose utilizar preferiblemente envases reciclables o reutilizables”.

La decoración de las terrazas que celebren la Feria de Día, no podrá constituir un obstáculo para la libre circulación peatonal o rodada. La carga y descarga se ajustará a la ordenanza o señalización que la regule.