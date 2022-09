Estos son los influencers de La Casa del Dragón que vendrán a Cáceres

Del 21 al 23 de octubre Cáceres celebra la eurofiesta de fans de La Casa del Dragón (Cáceres City Of Dragons), superproducción de HBO rodada en la ciudad. ¿Quieres saber quienes serán los invitados internacionales y nacionales a esta cita?

Invitados internacionales

Elio García. Westeros.org El estadounidense afincado en Suecia Elio García es, junto a su pareja Linda Antonsson, el responsable de la mayor web y Wikia de la saga Juego de Tronos, Westeros.org y el mayor experto del mundo en este universo, reconocido por el propio autor de la obra George R.R. Martin. De hecho los tres, Martin, García y Antonsson, son coautores de las enciclopedias ilustradas sobre Poniente, la ya publicada El Mundo de hielo y fuego y The Rise of the Dragon, que sale a la venta el próximo 25 de octubre.

Jag Durán. Canal de Youtube Jag Durán El periodista mexicano Jag Durán tiene el mayor canal de Youtube en español especializado en Juego de Tronos y sus spinoffs como La Casa del Dragón, con más de 330.000 suscriptores. Invitado a la premiere de la serie en Los Angeles y con dilatada experiencia entrevistando a célebres actores y directores también escribe en el medio estadounidense San Diego Red.

Adam Whitehead. The Wertzone Adam Whitehead es un escritor inglés nominado a varios premios Hugo por su blog de fantasía y ciencia-ficción The Wertzone, uno de los más longevos y destacados del mundo. También es responsable de la web más completa sobre mapas fantásticos,, Atlas of Ice and Fire, y es tan amigo de George R.R. Martin que el autor le ha puesto su nombre a un personaje de su obra.

Stefan Sasse. Boiled Leather Audio Hour El historiador alemán Stefan Sasse está considerado el mejor ensayista sobre el mundo de Juego de Tronos. Sus teorías y textos han sido alabados y confirmados por el propio George R. R. Martin .Ha publicado en Tower of the Hand y forma junto al periodista estadounidense Sean T. Collins el podcast Boiled Leather Audio Hour desde hace una década.

Patricia Auneau y Cristophe Germier. La Garde de Nuit Patricia y Cristophe son los representantes de La Garde de Nuit, la comunidad francesa de fans del universo de Juego de Tronos, la comunidad más longeva de Europa. Nació como un foro hace más de dos décadas y también es responsable de la wikia en francés de la saga. Patricia es su presidenta y Cristophe es un autor con experiencia en eventos y medios.

Federica Bocco. Winter is coming Federica es una periodista italiana que escribe en la mayor web estadounidense sobre las series del mundo Juego de Tronos, Winter is coming, pero también en revistas de prestigio como Cosmopolitan, Tor, Netflix Life o She Knows o las guías de viajes de Lonely Planet, con la que publicará un libro próximamente.

Matteo Barbagallo. Martin International Studies Network Matteo Barbagallo es un escritor, guionista y traductor italiano. Es el fundador de la Martin International Studies Network, que busca estudiar de forma académica la obra de George R.R. Martin. Colabora actualmente con el propio Martin en la redacción de las Wild Cards, relatos de ciencia-ficción que el escritor estadounidense lleva editando desde hace 30 años.

Damiano Vandi y Valentina Bignamini. La Cittadella El canal de Youtube italiano de La Cittadella está especializado en el análisis del mundo de Hielo y Fuego, personajes, lugares y eventos destacados, además de debatir las series sobre el universo como La Casa del Dragón.

Beatrice Sironi y Chiara Mendola. Il Podcast del Ghiaccio e del Fuoco El podcast italiano analiza en formato de relectura la saga de Canción de hielo y fuego, en la que está basada Juego de Tronos, además de comentar las series sobre este universo como La Casa del Dragon.

Invitados nacionales

Dani Abades. Canal de YouTube Maglor Dani Abades es el mayor especialista español en Youtube en contenido sobre la historia y los personajes de la obra de George R.R. Martin y el universo Juego de Tronos, con más de 150.000 suscriptores. Sus espectaculares Crónicas de Poniente han creado una legión de seguidores por la calidad de su contenido y su maravillosa narración.

Javier Marcos. Los Siete Reinos Javier Marcos es el responsable de Siete Reinos, la mayor web del mundo en español y la segunda a nivel mundial, solo detrás de Westeros.org, sobre el universo Juego de Tronos, los libros de George R.R. Marton y sus adaptaciones televisivas. Tras 10 años, la web cuenta con casi 400.000 seguidores en redes y una gran comunidad. Javier también cuenta con su canal de Youtube personal, Javi Marcos, vinculado al análisis de esta saga.

María Braun y Leire Juan Dragonstone Tours. María Braun y Leire Juan son las responsables de Dragonstone Tours, los primeros tours en España especializados en la visita a localizaciones de Juego de Tronos: los enclaves de País Vasco en los que se rodó la séptima temporada de la serie. Cuentan con amplia experiencia tras haber vivido en Irlanda del Norte y haber conocido allí los primeros tours que se hicieron sobre la serie, pues Juego de Tronos grabó en la isla la mayoría de sus escenas.

José Señaris. Frikidoctor El cirujano José Señarís, además de ser guionista de El Hormiguero, es conocido como Frikidoctor por tener el mayor canal de Youtube español especializado en el análisis de Juego de Tronos y La Casa del Dragón, con más de 220.000 suscriptores. Célebre por su dominio sobre los spoilers, también analiza junto al genial guionista Fernando Acebedo múltiples series y películas en el Youtube a través de sus célebres Criti-Car.

Berta Golán, Beatriz Peñas y Santiago Gutiérrez. La Canción Continúa La Canción Continúa es el primer podcast en español de relectura de la saga de Canción de hielo y fuego. En solamente dos años han conseguido un extraordinario éxito y una fidelísima comunidad. Especialistas en la narrativa, psicología e historia de la obra de George R.R. Martin, también analizan cada semana la serie La Casa del Dragón.

Antonio Osuna. Evil Smile Antonio Osuna es un historiador cordobés y creador de contenido. Su canal EvilSmile es célebre por sus análisis de Vikingos, mitología y especialmente Juego de Tronos y La Casa del Dragón. Gracias sus vídeos sobre esta serie ha superado los 100.000 suscriptores en Youtube.

Guadalupe Fiñana 'Abuela de Dragones'. Guadalupe Fiñana encandiló al mundo con sus análisis desenfadados de Juego de Tronos, comentándolos como si fuera un culebrón y convirtiéndose en la célebre Abuela de Dragones. Ganadora de Masterchef Abuelos, también está siguiendo La Casa del Dragón, y sus más de 150.000 seguidores en Instagram la convierten en una influencer muy especial.