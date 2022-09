Reincidentes: «Nacimos con vocación de fotografiar la realidad»

Llevan más de tres décadas sobre los escenarios y pueden presumir de haber compuesto las letras más coreadas del rock patrio. Reincidentes es el ejemplo de cómo se puede mantener la esencia de Algazara (1998) y a la vez entender que los tiempos cambian. Siempre, con ese sello crítico que les caracteriza y que ofrecerán en Extremúsika.

Regresan a Cáceres tan solo meses después de actuar en el Festivalino. Con treinta años en las tablas, Reincidentes una de las bandas más longevas en este cartel de Extremúsika, ¿qué supone la vuelta?

Para nosotros es un lujo porque guardamos una gran relación con el festival. El público tiene muchas ganas y servirá para dejar atrás estos tiempos oscuros que hemos vivido. Los músicos hemos tardado más en recuperar esa normalidad. Seguir en activo 35 años después es un sueño cumplido.

Apoyamos causas siempre desde el progresismo, desde la izquierda, nacimos con ello y así sigue

En cualquier caso, aunque no haya habido directos, han seguido en activo y han lanzado un disco con un directo y Capitán Cobarde, otro clásico del Extremúsika primigenio.

Hemos abierto una etapa en la que en lugar de sacar un largo, hemos sacado singles colaborativos, con Capitán Cobarde, con Kutxi Romero y con Rozalén. Es una fórmula que nos gusta.

Al hilo de las colaboraciones, los rockeros suelen acompañarse de otros rockeros y han lanzado un tema con una cantautora, pretendido o no, es un ejercicio que rompe prejuicios.

Rozalén es muy famosa. Ya lo hicimos con Silvio Rodríguez o con Pablo Milanés. Estamos acostumbrados a romper esa barrera y hacer rockeable algo que parece que no puede serlo. Es un reto bonito. Además, la gente se da cuenta de que no estamos tan lejos, puede servir para abrir mentes.

La banda nació en pleno germen de las protestas estudiantiles de los ochenta en Sevilla, ¿mantienen esa esencia? –

El espíritu crítico está ahí. Apoyamos causas siempre desde el progresismo, desde la izquierda, nacimos con ello y así sigue.

Se han posicionado contra la violencia machista, contra el racismo, hablan del Sahara, Palestina y de la monarquía, ¿el rock es siempre activismo?

El rock no tiene que ser militante. Hay rock que le canta a otras cosas. Cada uno puede cantar a lo que quiera. Nosotros lo hacemos por coherencia personal.

¿Y a qué le cantarían si viviéramos en un mundo sin injusticias? –

Somos conscientes de lo que supone la palabra utopía. Nos bastaría con que nos acercáramos un poco. Nacimos con vocación de ser fotógrafos de la realidad. La realidad evoluciona con el tiempo y nosotros seguimos, nos vamos ajustando a ella.

¿Entra mejor un discurso con música?

Nosotros hemos optado por ese canal. Nuestras guitarras son nuestras armas. Es un vehículo que funciona bien porque es un lenguaje universal.

En alguna ocasión también se han posicionado para defender la piratería como forma de democratizar la cultura, ¿esa democratización no ha llegado ya con las plataformas en internet?

Defendíamos que si alguien en Perú quería escuchar nuestra música y no le llegaba, pues que se la grabara en una cinta. Internet lo ha cambiado todo, no se valora todo el trabajo que hay detrás de un disco, te bajas un tema y no lo acabas o te lo escuchas en un móvil con un altavoz sin calidad.

En cualquier caso, el alma de una banda está en los conciertos.

Siempre lo ha estado.