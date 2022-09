José Antonio Ayuso, presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres, ha instado al alcalde, Luis Salaya, a asegurar los presupuestos participativos del año 2023 (dotados con 1 millón de euros), «ya que en 2019 nos quedamos sin esas inversiones, muy importantes para los barrios, por la prórroga del presupuesto».

Eso sucedió en los últimos meses de la legislatura de la ex alcaldesa popular Elena Nevado, cuando no consiguió el apoyo de ninguno de los grupos municipales. Principalmente, de Ciudadanos (Cs) ni del PSOE, que sí aprobó las cuentas de 2016 al introducir enmiendas de última hora en el pleno de presupuestos de diciembre de 2015. Los dos presupuesto siguientes fueron aprobados con el apoyo de Cs, entonces liderado en Cáceres por el ex político Cayetano Polo.

Por otro lado, la agrupación (que se reunió ayer con Salaya en el consistorio) ha criticado la mala comunicación que hay con las subcontratas de la limpieza y parques y jardines (Conyser y Tahler) y han pedido «más agilidad y línea directa».

Igualmente, ha pedido una mayor inversión en las casas de cultura en las barriadas, en las que, según Ayuso, falta mobiliario y mantenimiento periódico, además de dotarlas de una «programación inexistente».

También se han hecho eco en la reunión de los fallos en los dispositivos de seguridad en la Policía Local, denunciados por el sindicato CSIF. Y han pedido un encuentro con el jefe de la Policía Local, Benedicto Cacho, para poder plantearle personalmente los problemas de seguridad en las barriadas.