La Welcome Party se enfrenta a una multa de 97.000 euros

Fue en septiembre el Hípico y en las redes sociales se vendía como la gran fiesta de bienvenida del curso universitario de Cáceres. En vídeos se hablaba de que alcanzaba su quinta temporada y prometía más de horas de música sin parar, 10 djs de toda España, botellón del novato, fiesta de la espuma, fiesta de los colores o catering de shishas. Ahora, el evento se enfrenta a una multa de 97.000 euros, según confirman a este diario fuentes de la policía local. Al parecer, la Welcome Party tenía autorización para celebrarse del 12 al 14 de septiembre. El 15 continuaba y fue ese el día en que acudieron hasta el Hípico agentes del cuerpo. Tras las oportunas diligencias se elevó al Departamento de Sanciones una propuesta de multa por tres faltas diferentes: la primera, realizar una actividad sin autorización (era día 15), la segunda no acreditar el plan de autoprotección y la tercera, no acreditar el seguro de responsabilidad civil.

Esas tres faltas suman la elevada cuantía de esta sanción. Ahora el expediente, según confirman las mismas fuentes consultadas por este diario, están en fase de alegación y, por tanto, se pueden recurrir una vez que ha sido notificada a la organización. Al parecer, la policía local no disolvió la fiesta «porque con ocho o diez policías no se puede parar una reunión de entre 3.000 y 4.000 personas. De haberlo hecho se habría puesto en riesgo la seguridad de los asistentes ante posibles altercados y la de los propios agentes».