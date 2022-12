Alumnado de los institutos El Brocense, Universidad Laboral y Al-Qázeres se han alzado con los premios del III Concurso de Vídeos por la Igualdad de Sexo y Contra la Violencia Machista que convocan la Concejalía de Mujer y el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) de Cáceres.

El primer premio, dotado con 500 euros en material audiovisual y diploma, ha sido para alumnado del taller de teatro 3º ESO, 2º ICTI, 1 Bachillerato del Ciclo de Arte Escénico y 4º ESO Arte Escénico y danza, del IES El Brocense, por el vídeo 'Y tú ¿vas a hacer algo?'.

El segundo, dotado con 250 euros en material audiovisual y diploma, ha sido para el alumnado del IES Universidad Laboral, concretamente Andy Luz Echevarría, Paula Riaño Aunión, Lorena Roio Román, Carla Preciado, Alicia Ibarra, Paula Gómez, María Durán, María Sanchez Mogedano, Asun Domínguez iglesias, y María Luz Aparicio Moreno, por el trabajo titulado 'Me atarás pero no me callarás'.

Y el tercero de los premios, dotado con 150 euros en material audiovisual y diploma, ha sido para alumnado de 2º CFGS Integración Social IES Al-Qázeres, por 'Playvisualiza la igualdad'.